Wolff: "Umarım Lewis'i tekrar gridde görebiliriz"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinde alınan kararlardan memnun değil ve emekli olabileceği yönünde çok sayıda iddia var.

Hemen hemen her gün geleceğiyle ilgili yeni bir spekülasyon ortaya atılıyor ve Hamilton'ın iddialar karşısında sessiz kalması da, spekülasyonların körüklenmesine neden oluyor.

Yeni sezonun ilk testinin başlamasına 1.5 aydan az bir süre kaldı ve takımlar yaklaşık 1 aylık süreçte yeni araçlarını tanıtmaya başlayacaklar.

Genel görüş Hamilton'ın emekli olmayacağı yönünde fakat Mercedes'ten bu yönde bir doğrulama gelmemesi, spekülasyonlara yol açıyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, Kronen Zeitung'a verdiği son röportajla İngiliz pilotun geleceğinin hâlâ net olmadığını öne sürdü.

Avusturyalı yayıncı Kronen Zeitung 'a konuşan Wolff, "Umarım onu tekrar gridde görebiliriz."

"Lewis, sporumuzun en önemli parçası. Griddeki en iyi sürücü, rezil kararlar nedeniyle ayrılmaya karar verirse bu, tüm Formula 1 için utanç verici olur."

"Abu Dhabi'de yaşananlar asla unutulmayacak. Çünkü Lewis'e olanlar tamamen yanlıştı. O gün yenilmezdi."

"Max Verstappen sezonun geneline bakıldığında şampiyonluğu hak etse de, o gün diğerinden daha iyi olan kişi kazanmadı." dedi.

Hamilton, şu anda Amerika'da vakit geçiriyor. Geçen hafta The Weeknd'in yeni albüm partisinde görüntülenen İngiliz pilot daha sonra Los Angeles'ta görüldü.

Wolff, "Lewis, tüm hayatı boyunca karşılaştığı engel ne olursa olsun, her zaman yarış pistinde konuşması gerektiğini biliyordu."

"Fakat adalet ve adaletsizlik arasında bir yol buluncaya kadar onun için inanılmaz derecede zor olacak. Sadece zaman gerekiyor."

"Bundan dersler çıkarıyoruz ve yeni düzenlemelerle zor olacağını bilsek de pist üstünde doğru cevaplar vermek istiyoruz." dedi.

Hamilton ile tekrar ne zaman yüz yüze görüşeceği sorusuna Wolff, "En geç Şubat ayında ve bunu kesinlikle tekila içmek için yapmayacağız. Abu Dhabi'de bundan yeterince içtim." yanıtını verdi.