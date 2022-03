Wolff: "Üçüncü ve dördüncü sıra bu yıl için harika bir sonuç"

2022 Bahreyn Grand Prix'sinde Mercedes pilotları Hamilton ve takım arkadaşı George Russell, önlerindeki Ferrari ve Red Bull'a yetişemedikleri için yarışı beşinci ve altıncı sırada tamamlamak üzereydiler.

Ancak Pierre Gasly'nin aracının alev almasıyla güvenlik aracı çıktı ve yarış devam ettiğinde, Max Verstappen ve Sergio Perez son turlarda araçlarında sorun yaşayarak yarış dışı kaldılar. Böylece Hamilton üçüncülüğe yükseldi.

Russell'ın da Hamilton'ın arkasında dördüncü olmasıyla birlikte Mercedes, yaşadığı sorunları henüz çözemediği için hasarı en aza indirgemiş oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Beklentileri nasıl yönettiğimizi görebilirsiniz. Eğer geçtiğimiz yıl üçüncü ve dördüncü olsaydık çok üzücü olurdu."

"Ancak bu yıl Red Bull'lar ve bizden üstün olanlarla yarışıyoruz. Bence üçüncülük ve dördüncülük harika bir sonuç."

"Yumuşak lastikler performans kaybetmeden önce, hız açısından neredeyse ön taraftaydık. Leclerc ile değil ama diğerleri ile mücadeledeydik. Ancak lastiklerdeki performans kaybı çok büyük."

"Daha sonra farklı bir şey yapmamız gerekti ama sert lastiklere geçmek, işleri daha kötüye soktu. Her turda yavaştı, bu bize ders oldu." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, the rest. of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images