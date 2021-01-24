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Formula 1 / Son dakika

Wolff üçlü yarışların kötü ama gerekli olduğunu düşünüyor

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Wolff üçlü yarışların kötü ama gerekli olduğunu düşünüyor
Ekleyen:
, Editör

Önümüzdeki yarış sezonu için planlanan üçlü yarışlar hakkında birçok şikayet var. Yorucu bir sezon olacağını kabul eden Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu durumun olumlu yönleri de olduğunu söylüyor.

Motorsport-Total, Wolff'un aralıksız üç yarış hafta sonu hakkında söylediği şeylerden bazılarını mercek altına aldı.

Üçlü yarışların yorucu olacağını kabul eden Wolff aynı zamanda daha fazla mali desteğin üçlü yarışları 'gerekli' bir hale getireceğine inanıyor.

Buna göre Wolff, mantığın oldukça basit olduğunu düşünüyor: Daha fazla yarış, daha fazla finansal gelir demek. Bu da şu an, tüm takımların - maalesef - ihtiyaç duyduğu bir şey.

Wolff'da bu konuda, GPBlog'a “Bence ekipler, artan satış ve gelirden yararlanıyor. Takımlar hâlâ büyük bir gelir elde ediyor ve bu büyümeyi hepimizin desteklemesi gerekiyor." dedi.

Özellikle yaz sonrası üçlü yarışlar oldukça zor olacak gibi gözüküyor. Daha sonraki yedi hafta içinde de altı farklı GP'ye tanık olacağız.

 

Wolff, bu üçlü yarışların takım ve sürücüler için çok zor olacağının farkında. Bunun "yorucu" olacağını kabul eden Mercedes takım patronu şunları söyledi: "Asya'da üçlü yarışlar, üç haftadan fazla evden uzakta kalacağımız anlamına geliyor ve bu kesinlikle harika bir şey değil."

Bir iş insanı olarak Wolff, 2021'de gerçekleşecek olan yıpratıcı mücadele için lojistik hakkında da -her zaman olduğu gibi - hızlı çözümler düşünüyor.

Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu kendilerine sormaları gerektiğini vurgulayan Wolff, en zor görevleri üstlenecek ikinci bir mürettebatla farklı bir sistem getirip getiremeyeceklerini de irdelemeleri gerektiğini söylüyor.

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Editör Zeynep Temel

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