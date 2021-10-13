Wolff: "Bottas, şampiyonluk savaşında hayatı bir rol oynayabilir"

Bottas, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sine pole pozisyonundan başladı ve kontrollü bir yarış çıkararak damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Max Verstappen'in 14 saniye önünde finiş gören Bottas, bir yılı aşkın bir süre sonra ilk zaferini aldı.

Fin pilotun zaferi, hem Mercedes hem de Lewis Hamilton için değerliydi. Çünkü Hamilton yarışa, motor cezasıyla 11. başlamıştı ve ana rakibi Verstappen yarışı ikici bitirdi. Eğer Verstappen, Bottas'ı geçseydi, şimdi ikili arasında 13 puanlık bir fark oluşacaktı.

Bottas aynı zamanda bu zaferi, kariyerinin en kötü performanslarından birini sergilediği 2020 Türkiye GP'ye ev sahipliği yapan Intercity İstanbul Park'ta aldı.

Mercedes patronu Toto Wolff, Bottas'ın galibiyetinin, bu sezonki son galibiyeti olmayabileceğini ve Türkiye hafta sonunda ortaya koyduğu performansın "inanılmaz" olduğunu belirtti.

Wolff, ”Pole pozisyonundan rahat şekilde başladı ve arayı hemen açtı."

“Pistteki en hızlı adamdı ve lastik yönetimi açısından en iyisiydi. Her şeyi sürekli kontrol altında tuttu, en hızlı turu attı. Yani 10 üzerinden 10'luk bir iş yaptı."

“Takımlar şampiyonasında hayati bir rol oynayabilir ve aynı zamanda Lewis'e de destek verebilir."

“Çünkü Valtteri, sadece bugünkü performansıyla Max'in sekiz puan daha almasını engelledi." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bottas aynı zamanda yarışın en hızlı turunu da attı ve hafta sonunu maksimum puanla kapatmış oldu. Bu puanlarla Mercedes, Max Verstappen ve Sergio Perez'in podyuma çıkmış olmasına rağmen takımlar şampiyonasında Red Bull'a arayı açmayı sürdürdü.

Bitime altı yarış kala lider Mercedes ile ikinci Red Bull arasında 36 puanlık bir fark var.

Mercedes, 2021 sezonuna istediği gibi başlayamasa da, yaz aylarından sonra güçlü şekilde dönmeyi başardı ve Wolff'a göre Mercedes, W12 aracını artık daha iyi anlıyor.

Wolff, ”Şu anda gerçekten iyi bir paketimiz olduğuna inanıyorum."

“Aracımız rekabetçi ve hatta [Türkiye'de] çok rekabetçiydi. Eğer bir grid cezası olmasaydı, birinci ve ikinci bitirip, sekiz puan daha almak için her türlü şansa sahiptik."

“Yani geleceğe ihtiyatlı bir iyimserlikle bakıyorum. Austin bizim sevdiğimiz bir pist ve bu, bizim için bir başka iyi fırsat daha demek."

“Fakat sürücüler şampiyonasındaki mücadelenin sezon sonuna kadar süreceği konusunda hiçbir şüphem yok." dedi.