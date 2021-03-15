Wolff: "Topladığımız verileri analiz edeceğiz"

Mercedes, Bahreyn testlerinde en çok zorlanan takımlardan biriydi ve W12 ile alakalı hem dayanıklılık hem de denge sorunları vardı.

Testin ardından konuşan Wolff, "Ben her zaman endişeliyim. Bazen bunun sebepleri var ve bazense yok. Sezon öncesi testleriyle ilgili konuşursak, her seferinde küçük sorunlarla karşılaşıyoruz ve ilk gün gerekten sorunlar yaşadık."

"Toplanan bilgilerin sezon başlamadan önce analiz edilmesi gerekiyor ve neyi iyi yaptığımızı, neyi yapmadığımızı, verilerin rüzgar tüneli ile verileriyle hangi alanlarda uyumlu olduğunu ve hangilerinde uyumlu olmadığını anlamamız gerekiyor."

"Aklınızda bir fikirle yatağa yatmak gibi bir şey, böylece ertesi gün için bir çözümünüz olabilir." dedi.

Mercedes, diğer takımların aksine testlerden önce yeni aracını piste çıkarmadı ve Shakedown yapmayan tek takım oldu.

Valtteri Bottas, bunu yapmamanın bir hata olduğunu ima etmişti ancak Wolff, herhangi bir pişmanlıkları olmadığını söyledi.

"Bu bir gönül rahatlığı meselesi değil. Pek çok takımın şampiyonluk kazanmasının ya da düzenli olarak şampiyonluk savaşı vermesinin bir nedeni var. Takım her zaman enerjik ve motive olmalı. Bu çok önemli bir görev."

"Eğer araç doğru şartlar altında çalıştırılırsa, daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Ancak testin ilk günlerin yaşadığımız sorunların, öncesinde sürüş yapmadığımız gerçeğiyle ilgisi yok."

Wolff, ilk güne kıyasla büyük bir ilerleme kaydettiklerini de ekledi.

"Testin ilk günlerinde, aracın özelliklerini anlamak da dahil olmak üzere bazı sorunlar yaşadık. Ancak geride kalan üç gününün ardından, testlerin başlangıcına kıyasla çok daha iyi bir pozisyondayız."

"Şimdi bunu pist üstünde doğrulamamız gerekiyor. Umarım bunu, iki hafta sonra yapılacak sıralama turlarında gerçekleştirebiliriz."