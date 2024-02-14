Wolff: "Tırmanmamız gereken 'büyük bir dağ' var fakat Mercedes'e güveniyorum"

Son iki yıldır şampiyonluk mücadelesinden uzak kalan Mercedes, yeni W15'le Red Bull'a meydan okumak ve şampiyon olmak istiyor.

Wolff, lansman töreninde yaptığı açıklamada tüm takımın yeni sezon için sabırsızlandığını söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Çok yoğun bir kış dönemi geçirdik. Bu bizim Lewis ile son sezonumuz olacak, bu yüzden hızlı bir araç üretmeye çalıştık."

"Fabrikada aracı hazırlamak için çok çaba sarf ettik. İşlerin nasıl gittiğini bugün göreceğiz."

"Hepimizin aracı çalıştırmak ve piste çıkarmakla bu kadar ilgilendiğini daha önce hiç hatırlamıyorum. Aracın sadece aerodinamik yapısı değil, görünmeyen kısımları da çok farklı. Yaptığımız pek çok mekanik değişiklik var ve bunların daha fazla performans getirmesini ve daha fazla öngörülebilirliğe dönüşmesini umuyoruz. Durumun nasıl olacağını önümüzdeki hafta Bahreyn'de göreceğiz."

"Bu yıl renk düzeni anlamında gümüşe bir adım geri döndük. Gümüş, Petronas yeşili ve siyah arasındaki renk kombinasyonu inanılmaz. Ayrıca hoş bir dokunuş olarak bolca kırmızı var."

Wolff, takımına güvendiğini ekliyor ve kazandıkları şampiyonlukların üzerinden çok fazla zaman geçmediğini hatırlatıyor.

"Yeni düzenlemelere geçişte elbette hata yaptık. Fakat gelecekte bir noktada geriye dönüp baktığınızda, sekiz kez üst üste birinci olduğumuzu, bir üçüncülük aldığımızı ve geçen yıl da ikinci olduğumuzu göreceksiniz. Bunun gayet saygın bir sonuç olduğunu düşünüp, o kadar da kötü olmadığını anlayacaksınız."

"Yine de bu, başka bir takım ve sürücünün yarışların çoğunu kazandığı gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla amacımız Ferrari ve McLaren'a, bazen de Aston Martin'e karşı konumumuzu sağlamlaştırıp, bu grubun önünde yer almak olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mercedes AMG

"Aynı zamanda, en önde yarışmak istiyoruz; hedefimiz bu ve bunu yapmakta kararlıyız. Aynı zamanda bunun ne kadar zor bir görev olduğunu da biliyoruz, çünkü en başından beri her şeyi doğru yapan ana rakibimizin bir adım gerisindeyiz."

"Yine de biz mücadele etmeyi seviyoruz. İşte bu yüzden hepimiz aracı pistte görmek için sabırsızlanıyoruz."

Wolff, takımın sorunların nedenlerini analiz ettiğini de ekliyor.

"En önemli şey, neyi yanlış yaptığımızı anlamaktı. Sanal dünyadaki verilerin neden gerçek dünya ile örtüşmediğini anlamalıydık. Bence bu konuda bazı ipuçları bulduk, bu yönde ilerledik, mümkün olduğunca çok değişkeni ortadan kaldırmaya çalıştık."

"Şirket içinde uzun yıllardır görmediğim bir heyecan var. Zor olduğunu biliyoruz, tırmanılması gereken büyük bir dağ olduğunu biliyoruz, çünkü bir takım çok öndeyse, onları yakalamak kolay olmuyor."

"Ancak mükemmel bir sürücü kombinasyonumuz, -umarım- hızlı bir aracımız, fabrikada başarılı olmak için her şeyini veren en iyi çalışanlarımız var. Bence tekrar ön tarafta yer almak için çok iyi imkanlara sahibiz."

"Hedefimiz iyi bir iş çıkarmak. Pistte öngörülebilir, çok fazla yere basma gücüne üreten güçlü motorlu bir araca sahip olmak istiyoruz. Ayrıca sağlam bir iş çıkarıp, hedeflerimize ulaşmalıyız."

"Başarmak istediğimiz şey Lewis ve George'a, kullanmaktan keyif alacakları bir araç vermek; araç önceki yıllarda çok zordu."

"Umarım Bahreyn'de, kötüden ziyade iyi geribildirimler alırız."