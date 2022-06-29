Wolff: "Tırmanmamız gereken bir dağ var"

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Mercedes bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen dokuz yarışta tek bir zafer dahi alamazken, sadece beş kez podyuma çıkabildi.

Takım bu hafta sonu yeni güncellemeler getirecek ve ön tarafla arayı daha da kapatma hedefindeler.

Mercedes patronu Toto Wolff'a göre takım ilerleme kaydetse de henüz yeterli seviyeye gelebilmiş değil.

Wolff şöyle dedi: "Kanada'da bu yılki beşinci podyumumuzu aldık ve sağlam puanlar topladığımız için mutluyduk."

"W13'ün gösterdiği bazı hız belirtilerinden memnun olsa da hâlâ tırmanılması gereken büyük bir dağ var."

"Zirveye ulaşmak için çok fazla çalışmaya ihtiyaç var fakat artık yönümüz daha net."

"Sezon ilerledikçe daha fazla performans kazanmaya çalışacağız."

"Şimdi sezonun en unutulmaz yarışlarından birisi için Silverstone'a gidiyoruz. Tribünlerde, spor konusunda hem bilgili hem de tutkulu insanlar yer alıyor. Brackley ve Brixworth fabrikalarımız pistten çok da uzakta olmadığı için yarış bir bakıma kendi evimizde yapılıyor."

"Cuma günü takım personeli tribünde olacak ve sıkı çalışmalarının karşılığını pist üstünde görebilecekler, ki bu harika olacak."

"Şu anda ilk iki takımın önemli bir avantaja sahip olduğunu biliyoruz ve görevimiz, aradaki bu farkı kapatmak."

"Geçmişte Silverstone'da iyi yarışlar çıkardık ve bu hafta sonu araçta bazı güncellemelere sahip olacağız. Ayrıca pistin yüzeyi de daha düzgün."

"Hedefimiz bu hafta sonu bir adım daha ileri gitmek olacak."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images