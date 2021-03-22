Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

Mercedes, sezon öncesi testlerinde beklenin çok altında kaldı ve ilk gün dayanıklılık sorunları yaşadı.

W12 çoğu virajda dengesizdi ve her iki pilot da üç gün boyunca zaman zaman arkadan kayma problemleriyle boğuştu.

Ancak Mercedes, son yıllarda genellikle hız saklayıp, sezonun ilk yarışında tam performansla mücadele etmeyi seviyor. Bu yıl da Mercedes'in yine aynı şeyi yaptığı düşünülüyor.

Ancak ORF'ye konuşan Wolff, yeni W12'yi "diva" olarak yorumladı ve aracın dengesiz olduğundan yakındı.

"Son birkaç yılda çok iyi performanslar gösterdiğimiz için herkes hız sakladığımızı söylüyor. Yakıt açısından kesinlikle en dolu depoyla sürüş yapan takım olduğumuzu düşünüyorum."

"Yine de sürüşü biraz sorunluydu ve özellikle yan rüzgarlarda oldukça dengesizdi. Görünüşe bakılırsa iki yıl önce olduğu gibi küçük bir divamız var. Henüz W12'yi istediğimiz şekilde anlayamadık."

"Ayrıca sadece birkaç günlük test yapmamızın faydası olmadı. Henüz aracı istediğimiz şekilde anlayamadık. Hâlâ çözmemiz gereken bazı küçük sorunlarımız var. Bu yüzden kesinlikle yeni sezona önceki yıllardaki kadar hazır değiliz."

Wolff, sorunların taban tasarımının değişmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

"Bu yıl taban kısmının aerodinamisini önemli ölçüde azalttılar. Bu, özellikle bizimki gibi düşük taban eğimine sahip takımlar üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu."

"Bütün bunlar testlerde görülebiliyordu ve diğerlerinden biraz daha geride kalmış durumdayız."