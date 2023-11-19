Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık"

Sezonun sondan bir önceki yarışı olan Las Vegas GP, takımlar şampiyonası ikinciliği için Ferrari ve Mercedes'in mücadelesine sahne oldu.

Yarışa 10. sırada başlayan Lewis Hamilton, Oscar Piastri ile temas yaşayınca lastik patlattı ve gridde gerilere kadar düştü. Daha sonra güvenlik aracı arkasında pit yapan rakiplerini geçerek yükseldi ve yarışı 7. sırada noktaladı.

Hamilton'ın temasıyla ilgili Sky Sport'a konuşan Wolff, “Onun hatası değildi. Üzülerek söylüyorum ki, bir kez daha tempomuz vardı ama sonuç alamadık.” dedi.

Yarışın orta bölümünde George Russell ve Max Verstappen temas yaşadı. Russell, çarpışmaya sebep olduğu için 5 saniye cezası aldı. Yarışın son bölümünde iyi bir tempo yakalayan Russell, 4. sıraya kadar tırmandı ancak aldığı ceza sebebiyle yarışı 8. sırada noktaladı.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

Wolff, “George, Verstappen ile yaşadığı olaydan sonra ceza aldığında bizim için oyun bitmişti. Ayrıca, hızı ön taraf için yeterliydi, belki Max için değil. Ama durum bu.” dedi.

Vegas’taki etkinlik hakkındaki son görüşleri sorulan Wolff, “Çok fazla bir şey değiştirmezdim. Sıralamayı belki gece yarısından yarışın yapıldığı saate çekebilirdim. Böylece yollar Vegas’ta uzun süre açık kalabilirdi. Bunun dışında mükemmel bir etkinlik.” dedi.

Mercedes’in Abu Dabi’de neler yapabileceği sorusuna ise Wolff, “Bugün tempomuz iyiydi. Umarım toparlanabilir ve sağlam podyumlar elde ederiz.” dedi.

Ferrari, Takımlar Şampiyonası ikinciliği için yarıştığı Mercedes ile farkı 4 puana kadar düşürdü.