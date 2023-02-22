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Wolff: "Tekrar öne geçmek için elimizden geleni yapacağız"

Toto Wolff, Mercedes'in tekrar Dünya Şampiyonluğu'nu elde etmesi için takımdaki herkesin elinden geleni yaptığını söyledi.

Zeynep Taş
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Wolff: "Tekrar öne geçmek için elimizden geleni yapacağız"
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Mercedes, W14 isimli 2023 aracını Silverstone'da tanıttı. Araçta göze çarpan ilk şey, geçen seneki gümüş rengin ardından tekrar siyaha dönülmesiydi.

2022 sezonunda Mercedes, sezon boyunca dalgalanma sorunuyla mücadele etti ve şampiyonluk mücadelesi veremedi.

Takım patronu ve CEO'su Wolff, zorlu geçen 2022 sezonunun ardından tekrar gridin ön sıralarına dönmek için takımdaki herkesin çok fazla çaba sarf ettiğinin altını çiziyor.

Wolff, "Umutlarımız ve beklentilerimiz her zaman Dünya Şampiyonluğu için mücadele etmektir. Ancak rakiplerimiz geçen yıl çok güçlüydü ve arayı kapatmaya çalışıyoruz."

"Önde yarışmak esneklik, ekip çalışması ve kararlılık gerektirir."

"Her zorlukla yüzleşiyoruz, Ekibi ilk sıraya koyuyoruz ve her bir milisaniye için her taşın altına bakıyoruz. Bu yıl tekrar öne geçmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Wolff, takımın geçen yılki zorluklardan pek çok ders çıkardığını da ekledi: "Geçen yıl zordu ama birçok dersle birlikte geldi."

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14

Fotoğraf: Mercedes AMG

"Umarım 2023, sorunları nasıl çözeceğimizi ve otomobilin paketini nasıl geliştireceğimizi anladığımızın kanıtı olur."

"W13 kesinlikle hiçbir zaman kilidini açamadığımız ve tüm yere basma kuvvetini zemine indiremediğimiz bir yapıya sahipti. Ancak aracımız sezon sonunda çok iyi bir performans sergiledi."

"Bununla birlikte, bazı pistlerde hâlâ meşhur zıplamalarımız vardı ve araç pilotlara asla iyi bir geri bildirim vermedi, bu da aracı zorlama konusunda onları sınırladı."

"Yeni araçta, W13'ün tüm iyi yanlarını korumaya ve zayıflıklarını gidermeye çalıştık."

Wolff, geçen yılki araç lansmanında "İleriye dönük renklerimiz gümüş ve siyah olacak." demişti. 2023 için takım orijinal Gümüş Oklar'ın efsanevi tasarımından ilham almış olsa da, performans adına siyah renge geri döndü. 

Wolff bu konuda, "Geçen yıl fazla kiloluyduk. Bu yıl her bir gramı nereden çıkarabileceğimizi bulmaya çalıştık."

Mercedes W14

Mercedes W14

Fotoğraf: Mercedes AMG

"Şimdi tarih tekerrür ediyor. Araçta bazı ham karbon parçaların yanı sıra mat siyaha boyanmış bazı parçaların da olduğunu göreceksiniz."

"Elbette 2020'de rengi değiştirdiğimizde ana faktör, kalbimizde yeri olan çeşitlilik ve eşitlik amaçlarını desteklemekti."

"Siyah renk o noktada DNA'mızın bir parçası haline geldi, bu nedenle ona geri dönmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Ancak tarihsel bağlantılar bununla bitmiyor; siyah görünüm 1993 Sauber C12'yi de yansıtıyor. Bu araç 'Concept by Mercedes' gücünü kullanmış ve üç köşeli yıldızın 1955'ten bu yana ilk kez motor sporlarının zirvesine dönüşünün sinyalini vermişti.

Wolff, sözlerine şunları ekledi: "Geçen yıl tüm ekip son sürat çalışıyordu. Aracın istediğimiz yerde olmadığını fark ettiğimizde, sahip olduğumuz tüm rezervleri seferber ettik. Bu, sezon boyunca hiç durmadı. Şimdi gelecek sezona başlamaya hazırlanıyoruz. Gridin en önünde mücadele edebilecek kadar rekabetçi olacak bir araç için tüm ekipte çok fazla çaba, motivasyon ve enerji görüyorum."

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