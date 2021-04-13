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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Tek tur temposunda eksiklik yaşıyoruz"

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Imola öncesi yaptığı açıklamada, henüz sıralama temposu anlamında istedikleri seviyede olmadıklarını ve şu anda Red Bull'un gerisinde kaldıklarını belirtti.

Wolff: "Tek tur temposunda eksiklik yaşıyoruz"

Mercedes, 2021 sezonuna performans olarak istediği başlangıcı yapamasa da, Bahreyn GP'yi strateji ve Lewis Hamilton'un kusursuz sürüşüyle kazanmayı başardı.

Takım şu anda hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında ilk sırada ve testlerdeki durumları göz önüne alındığında, olabilecek en iyi konumdalar.

Imola GP öncesi konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, bir kez daha kendilerinin en hızlı takım olmadığına dikkat çekti.

Wolff, "2021 sezonu kesinlikle muhteşem şekilde başladı. Bahreyn, çifte podyumla ayrıldığımız cesaret verici bir ilk yarıştı ve umarım Red Bull ile aramızdaki bu çöl düelloları, bu yılın nasıl geçebileceğinin göstergesidir."

"İlk yarışı kazanmış olabiliriz, fakat kesinlikle bunun bizim için kolay bir sezon olacağına dair herhangi bir yanılgıya kapılmıyoruz."

"Aracın tek tur temposu hâlâ yeterli sevide değil ve şu noktada Red Bull'un üstünlüğü var gibi görünüyor. Aradaki bu farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ve bunun keyif aldığımız bir mücadele olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Wolff, Imola'ya gitmek için sabırsızlandıklarını ekledi.

"Bu üç haftalık aranın ardından yeniden piste çıkmaya istekliyiz ve ikinci yarış, Emilia Romagna Grand Prix'si olacak. Imola çok tarihi ve ikonik bir pist olmasının yanı sıra, heyecan verici doğası, yüksek hızlı ve çeşitli viraj türleriyle beraber sürücülerin gerçekten keyif aldığı bir pist."

"Bunun oldukça dar bir pist olduğunu söylemek mümkün ve bu durum geçişleri zorlaştırıyor. Fakat bu, stratejiye daha fazla dikkat çekiyor ve sıralama turlarını daha da önemli kılıyor."

"Geçen sen 14 yıllık aradan sonra yeniden Imola'ya döndüğümüz için mutluyduk. O hafta sonu yedinci takımlar şampiyonluğumuzu garantilediğimiz için çok daha özel hale gelmişti."

"Bu hafta sonu yeniden oraya gitmeyi ve 2021 yarışında neler olacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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