Wolff: "Tek bir araç konseptine bağlı kalmalıyız"

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Alman üretici, W14'ün rakiplerine kıyasla çok yavaş olmasıyla geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn'de zorlu bir yarış geçirdi.

Mercedes'in Red Bull ile arasındaki fark çok büyük, müşteri takım Aston Martin de Brackley ekibini geride bırakmış durumda.

Wolff, mevcut Mercedes konseptinin şampiyonluk kazanacak kadar iyi olmayacağını kabul etti.

Bu durum 2024 ve sonrası için yeni bir yöne işaret etse de, Mercedes'in bu sezon neler başarabileceğini gözden geçirmesi gerekiyor.

Imola'da gelecek bir sidepod güncellemesiyle birlikte W14'ün iyileştirilmesi için pek çok çalışma yapılıyor, ancak Wolff; takımın yolunu tamamen değiştirmesi gerekebileceğini belirtti.

Wolff, bütçe sınırı nedeniyle W14'ün iyileştirilmesi ve sezonun ilerleyen dönemleri için yeni bir B sınıfı konsepti üzerinde çalışılması gibi bir program yürütme lüksü olmadığını, takımın ikisinden birini seçmesi gerektiğini söyledi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bütçe sınırı altında yepyeni bir tasarım geliştirmenin zorlukları sorulduğunda Wolff şunları söyledi: "Böyle bir avantajı yakalamak son derece zor ama yapmak zorunda olduğumuz şey bu. Başka seçeneğimiz yok."

"Bütçe sınırının bulunduğumuz konumda bize kısıtlamalar getirdiğinden emin değilim, ancak hangi yöne gideceğimize karar vermemiz ve tüm kaynaklarımızı buna odaklamamız gerekiyor. Hâlâ bir araç geliştiriyoruz, asıl soru hangi aracı geliştireceğimiz."

Imola güncellemesinin yalnızca 0.2 ya da 0.3 saniye kazandırması bekleniyor ve Wolff, bunun Mercedes'i gridin ön sıralarına taşımaya yetmeyeceğinin farkında.

Bu nedenle daha fazla gecikmek yerine cesur kararların hemen alınması gerektiğini düşünüyor.

Wolff, "Bu konuyu hemen ele alacağız. Sezon sonunda nerede olduğumuza baktığımızda, çok şey yakalamış gibi görünüyorduk ve bu artık sadece hangi pistlerin bize uygun olup olmadığı meselesiydi. Ancak şimdi Red Bull ile aramızdaki farkı neredeyse ikiye katladık gibi görünüyor. Bakmamız gereken şey bu."

"Bununla birlikte, Aston Martin'in başardığı şey bizim için bir ilham kaynağı oldu çünkü iki saniye geriden gelip en hızlı ikinci takım oldular. Şu an bizim için her şey kötü."

"Tek tur tempomuz hâlâ iyi ama yarışta sonuçlarını gördük. Açık konuşmak gerekirse, yere basma kuvvetinden yoksunuz, lastikler kayıyor ve geriye doğru gidiyoruz." dedi.

Wolff, hem Lewis Hamilton hem de George Russell'ın Mercedes'in yapması gerekenlerin boyutunu ve bazı kısa vadeli fedakârlıkların yapılması gerektiğini anladıklarını söyledi.

Wolff, "Pilotlarımız bunun tamamen farkında."

"Tüm ekip olarak bu konuyu açıkça konuşuyoruz. Herkes her şeyin farkında, bu 0.3 saniye bulma ve aracı cilalama meselesi değil."

"Bu, bizi yarış galibiyetleri ve şampiyonluklar için mücadele edecek bir konuma geri getirmek için bulmamız gereken ciddi bir performans meselesi." dedi.