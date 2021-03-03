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Önceki / Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

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, Editör

Toto Wolff, "tartışma yaratacağını" kabul etse de, Formula 1'in 2021 yılında sprint yarışları tanıtma hedefini "gerçekleştirmesi gerektiğini" söyledi.

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

F1 şu anda 2021 sezonundaki 3 yarışta Pazar günkü gridi belirlemek adına sıralama seansının yerine sprint yarış getirmek için detaylar üstünde çalışıyor.

Son F1 Komisyonu toplantısında; Kanada, İtalya ve Brezilya GP'lerinde sprint yarış düzenleme fikri takımlardan "geniş destek" gördü fakat bu ay son karar verilmeden önce, tüm detayların kesinleştirilmesi gerekiyor.

Şu ana kadar sürücüler, konuya temkinli yaklaştı ve birçoğu sprint yarış fikrinin, Pazar günü gerçekleştirilen ana Grand Prix'nin değerini düşürebileceği konusunda endişeliydi.

Fakat Mercedes takım patronu Wolff, 2014'ten beri hem Cumartesi hem de Pazar günü yarış düzenleyen DTM'i örnek göstererek yarış hafta sonuna 1 yarış daha ekleme fikrinin F1 için faydalı olabileceğini savundu.

Autosport/Motorsport.com tarafından konu hakkındaki görüşü sorulduğunda Wolff, "Bence sprint yarış fikri ilgi çekici bir format ve bu deneyi gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"DTM gibi diğer yarış serilerinde hem Cumartesi hem de Pazar günü yarış düzenlendiği için seyirci sayısının 2 katına çıktığını gördüm ve elbette bu durumda kazanılan para da arttırılabilir."

"Eğer bunu, sahte bir şov yaratma fikriyle müdahalede bulunmadan düzenleyecek olursak, o zaman denemekte fayda olacaktır."

"Sonucu beğeneceğimizden emin değilim, çünkü şu anda sahip olduğumuz sıralama turları tam bir sıralama seansı yaratıyor ve bir sprint yarış gerçekleştirmenin her zaman hasara sebebiyet verme riski var, bu durumda Pazar günkü gride ve aracın performans gösterme yetisine de maliyetli ve büyük bir etkisi olacaktır."

"Elbette tartışmalar da yaratacak fakat bunu, 2021'de 3 yarışta doğru çerçeveyle deneyebilirsek, kabul edeceğimizi düşünüyorum. " dedi.

F1 ilk başta 2020 sezonunda ters grid formatı kullanarak bazı etkinliklerde sprint yarış gerçekleştirme teklifinde bulunmuştu fakat Mercedes bu teklifin gerçekleşmesini engellemişti.

Wolff o zaman Mercedes'in, rakiplerine fayda sağlaması amacıyla 'piyango' usulü bir formatı desteklemeyeceğini ve bunun F1'in DNA'sına ters olduğunu söylemişti.

Şu anda sprint yarış fikrini desteklese de Wolff, bunun tamamen; Cumartesi günkü etkinliğin gridinin, Cuma günü gerçekleştirilecek sıralama seansıyla belirlenecek ve böylece yapay sonuçların engellenecek olmasından kaynaklandığını söyledi.

Wolff, "Ters gridin, sporun doğasına uygun bir şekilde rekabet eden ve ölçümlerde bulunan bir sporda yeri yoktur."

"Biz eğlence sektöründeyiz fakat şov ve Hollywood kısmına kaydığımızda, sporun geneli olarak, güvenilirliğimizi kaybederiz. "

"Eğlence faktörünü artıran her karar Formula 1 için doğru karar olmayabilir. Bu tür kararların her zaman, sporun gerçek DNA'sıyla -en iyi kişi ve araç kazanır- ve seyircilerin görmek isteyeceği şeylerle bir denge kurması gerekir." dedi.

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Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Toto Wolff
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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