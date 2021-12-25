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Formula 1 Haberler

Wolff: "Tartışmalar, F1'deki 'daha büyük bir problemin' parçası"

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Mercedes patronu Toto Wolff, Abu Dhabi'nin, Formula 1'deki karar alma probleminin tek örneği olduğuna olduğuna inanmıyor.

Wolff: "Tartışmalar, F1'deki 'daha büyük bir problemin' parçası"

FIA, 2021 sürücüler şampiyonluğu mücadelesinin tartışmalı bir şekilde sonlanmasının ardından, Abu Dhabi Grand Prix'sinde spor kurallarına uyulup uyulmadığını araştırıyor.

Max Verstappen, güvenlik aracının ardından yarışın yeniden başlatılmasıyla, yarışın son turunda Hamilton'ı geçerek taze lastikleriyle damalı bayrağı ilk sırada gördü. Mercedes ve Lewis Hamilton yarışın kaybedeni oldu.

Mercedes, yarış direktörü Michael Masi'nin, tur bindirilen tüm araçlar yerine sadece Verstappen ve Hamilton arasındaki araçların, yarış başlamadan önce turlarını geri almaları çağrısında bulunmasından şikayetçi oldu.

Bu, destansı 2021 sezonunun, tatsız bir şekilde sona ermesine sebep oldu. Ancak Wolff, bunun daha büyük bir sorunun parçası olduğunu savunuyor.

Wolff, "Bu daha büyük bir problem. Bu yıl yaşanan tartışmaların çoğuna bakarsanız, alınan kararlarla, kuralların piste uygulanma şeklinin tutarsızlığıyla ilgiliydi."

"Sert sürmek ve sürücüler ile takımlar arasında fikir ayrılıkları olması ayrı bir şey, bu oyunun doğasında olan bir şey."

"Ancak tutarsız kararlar alınması, tartışmalara ve kutuplaşmaya yol açar. Bu, pistteki tamamen gereksiz tartışmaların çoğunun zeminini oluşturdu." dedi.

Wolff, yaşanan olaylara karşılaştırma olarak, Abu Dhabi GP'de Masi'nin güvenlik aracı yönetmeliklerine ilişkin açıklamasını geçersiz kılan 2020 Eifel Grand Prix'sini hatırlattı.

Wolff, "Nasıl olur da 14 ay önce Eifel Grand Prix'sinde yapılan açıklama [Abu Dhabi'de] olanların tam tersi olur?"

"Güvenlik aracının bu kadar uzun süre dışarıda kalmasına verilen açıklama, tüm araçların turlarını geri alması ve bunun spor kuralları olduğuydu."

"14 ay öncesine kıyasla, karar sadece zıttı yöne alınmakla kalmadı, yapılan açıklama da 180 derece değişti." dedi.

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