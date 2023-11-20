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Formula 1 Las Vegas GP
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Wolff: "Taraftarlar cuma günü için tazminat almayı hak ediyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Las Vegas Grand Prix'sinin antrenmanlarını izlemelerine izin verilmeyen taraftarların bir tür tazminat almaları gerektiğini söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Toto Wolff, Mercedes

Las Vegas Grand Prix'sinin ilk gece antrenmanları, rögarkapağının gevşeyerek iki araca hasar vermesinin ardından kesintiye uğradı. Açılış antrenman seansı sadece sekiz dakika sürdükten sonra sona erdi.

İkinci antrenman seansı planlanandan iki buçuk saat sonra, sabah saat 2:30'da yapıldı. Ancak F1, kiraladığı güvenlik personeli o saate kadar çalışamadığı için tribünleri seyircilere kapatmak zorunda kaldı.

Sonuç olarak ikinci antrenman seansı boş tribünler önünde yapıldı. Wolff bu durumun talihsiz olduğunu ancak pistin güvenli olmasını sağlamak için gereken kontroller nedeniyle kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Wolff, "Perşembe günü rögar kapağının gevşemesi ve için her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için saat 2:30'dan sabah 4'e kadar sürüş yapmak çok zordu."

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"Sanırım bu öngörülemeyen bir durumdu. İnsanları o kadar geç saatlere kadar pistte çalıştıramazsınız. Gelecek yıl için belki bir şeyler düşünülebilir ama bu beklenmedik bir durumdu." dedi.

Taraftarlar ikinci antrenman seansının başlamasından yaklaşık bir saat öncesine kadar seansı izleyemeyeceklerini öğrenemediler. Wolff, taraftarların bir tür tazminat almayı hak ettiklerini söyledi.

Wolff, "Bu durumu daha iyi hale getirmek için çok şey yapılabilir." 

"Umarım üzülen insanlar için gelecek yıl için iyi bir şey düşünebiliriz, böylece yarışın tadını çıkarabilirler ve belki bir şekilde talihsiz durum için onlara geri ödeme yapabiliriz." dedi.

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