Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor

Britanya Grand Prix'si öncesinde 2022'de kullanılacak yeni araçların prototipleri tanıtılmıştı.

Yeni araçların ana görevi daha az kirli hava üretmek. Kirli hava azaltıldığında, araçlar birbirini daha yakın bir biçimde takip edebilecek. Bu da teoride bize daha iyi yarışlar izletebilmeli.

Mevcut F1 araçlarının bu kadar çok kirli hava üretmesinin nedeni ise kanatların ve kanatçıkların ana yere basma gücü üretme kaynağı olarak kullanılmasıydı.

Mevcut araçların en büyük yere basma gücü üretim kaynakları olan ön, arka kanatlar ve bir dizi kanatçıklardan oluşan sidepod, bargeboard kısımları; kirli hava üretiminin artmasındaki suçlular olarak görüldüler.

Bir araçta yere basma gücü için kanatlara güvenildiğinde, son birkaç senede görüldüğü gibi oldukça hızlı araçlar ortaya çıkabiliyor ancak bu aynı zamanda çok fazla kirli havanın çıkmasına neden olmakta. Bu kirli hava da araçların birbirini yakından takip edememesine neden oluyor.

F1 de bu yüzden kanatlardan çok, araçların tabanlarını kullanarak yere basma gücü üretmeyi planlıyor.

Bundan dolayı, yeni araçlarda kanatlar sadeleştirilecek ve bargeboardlar kaldırılacak. Böylelikle tarihin en hızlı araçlarında olduğu gibi artık yere basma gücü için kanat tasarımlarına güvenilmeyecek.

Kanatlar yerine taban bölgesine güvenilecek ve zemin etkisi geri dönecek. Böylelikle araçlar daha yavaş olacaklar ancak daha az kirli hava üretecekler.

Bu kuralların bir diğer amacı da tüm gridi yakınlaştırmak. Bu yüzden, kurallar oldukça kısıtlanmış durumda. Bunun bir sonucu olarak da mühendislerin hayal güçlerini, yaratıcılıklarını kullanıp fark yaratabileceği alanlar azalmış olacak.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear detail

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images