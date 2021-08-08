Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor

Britanya Grand Prix'si öncesinde 2022'de kullanılacak yeni araçların prototipleri tanıtılmıştı.

Yeni araçların ana görevi daha az kirli hava üretmek. Kirli hava azaltıldığında, araçlar birbirini daha yakın bir biçimde takip edebilecek. Bu da teoride bize daha iyi yarışlar izletebilmeli.

Mevcut F1 araçlarının bu kadar çok kirli hava üretmesinin nedeni ise kanatların ve kanatçıkların ana yere basma gücü üretme kaynağı olarak kullanılmasıydı.

Mevcut araçların en büyük yere basma gücü üretim kaynakları olan ön, arka kanatlar ve bir dizi kanatçıklardan oluşan sidepod, bargeboard kısımları; kirli hava üretiminin artmasındaki suçlular olarak görüldüler.

Bir araçta yere basma gücü için kanatlara güvenildiğinde, son birkaç senede görüldüğü gibi oldukça hızlı araçlar ortaya çıkabiliyor ancak bu aynı zamanda çok fazla kirli havanın çıkmasına neden olmakta. Bu kirli hava da araçların birbirini yakından takip edememesine neden oluyor.

F1 de bu yüzden kanatlardan çok, araçların tabanlarını kullanarak yere basma gücü üretmeyi planlıyor.

Bundan dolayı, yeni araçlarda kanatlar sadeleştirilecek ve bargeboardlar kaldırılacak. Böylelikle tarihin en hızlı araçlarında olduğu gibi artık yere basma gücü için kanat tasarımlarına güvenilmeyecek.

Kanatlar yerine taban bölgesine güvenilecek ve zemin etkisi geri dönecek. Böylelikle araçlar daha yavaş olacaklar ancak daha az kirli hava üretecekler.

Bu kuralların bir diğer amacı da tüm gridi yakınlaştırmak. Bu yüzden, kurallar oldukça kısıtlanmış durumda. Bunun bir sonucu olarak da mühendislerin hayal güçlerini, yaratıcılıklarını kullanıp fark yaratabileceği alanlar azalmış olacak.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear detail Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2022 araçları hakkında konuşan Wolff da araçların büyük ölçüde benzeyeceğini ifade ederken, araçlar arasındaki en büyük farkın renk düzeni olacağını ekledi.

"Bence araçlarda çok az farklılık göreceğiz. Kurallar çok sıkı olduğundan araçlar arasındaki farklılıklar minimal düzeyde olacak."

"Aracın derisinin altında kesinlikle değişiklikler olacak ki bu üzücü. Tasarımların kısıtlandığı bir rotada ilerliyoruz ve araçların arasındaki en büyük fark renk düzenleri olacak."

"Yeni araçlar biraz retro gözüküyorlar. Biraz 1990'ların IndyCar araçlarına, Zak'in [Brown] bir garaj kadar sahip olduklarına benziyor. Bence araç oldukça hoş duruyor ama oldukça da retro."

Covid-19'a yakalanmasının ardından Britanya Grand Prix'si öncesindeki 2022 araç sunumunu kaçıran McLaren takım patronu Zak Brown ise 2022 McLaren aracını gördüğünü ve kendi araçlarının "kurnaz hamlelerden dolayı modelden biraz daha farklı olduğunu" belirtti.

Brown, "Bence radikal farklılıklar olmayacak çünkü hepimiz oldukça sınırlandırılmış kurallarla oynuyoruz. Bizim aracın neye benzediğini gördüm, kurnazlıklar yaptığımızdan 2022 modelinden biraz daha farklı."

"Her F1 aracında olduğu gibi, detaylara bakmaya başladığınızda farklılıkları görmeye başlıyorsunuz."

"Elbette aracımızı canlı görmedim, sadece görsellerini gördüm. Umuyorum ki bu sezonkinden daha iyi bir yarış aracı yaparız ve bu araç, görevini yerine getirerek pilotların daha yakın yarışmasını sağlar." dedi.

McLaren 2022 F1 car Fotoğraf: McLaren