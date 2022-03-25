Wolff: "Takımlara güvence verildi"

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Suudi Arabistan Grand Prix'sinin planlandığı şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusundaki tartışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bugün öğleden sonra Cidde'deki F1 pistinin yakınlarınca bulunan Aramco tesisine füzeli saldırı düzenlenmişti. Bu durum padokta endişelere yol açtı ve 2. antrenman seansı öncesi bir toplantı düzenlendi.

Sonuç olarak F1 yönetimi, hükümetten ve yerel makamlardan güvence aldığı için yarışın devamına karar verdi.

Takım patronları, 22:00'de başlayan bir başka toplantının ardından yarışın devamı konusunda anlaşmaya vardılar.

Toto Wolff, toplantı sonrası Sky'a şöyle dedi: "Güzel bir toplantıydı."

"Sürücüler şimdi kendi brifingleri için oraya doğru gidiyorlar. Biz takım yöneticileri olarak burada korunduğumuza dair güvence aldık."

"Burası muhtemelen şu anda Arabistan'da olabileceğiniz en güvenli yer."

"Bu yüzden yarışacağız."

Bunun ortak karar mı olduğu sorusuna Wolff, "Biz takım patronları arasında evet, öyle." yanıtını verdi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da şu ifadeleri kullandı: "Sporun bir arada kalması gerekiyor. Herhangi bir terör eylemine göz yumulamaz."

"Stefano ve FIA başkanı konuyla ilgileniyor. Organizatörler tarafından gerekli güvence verildi ve yarışı gerçekleştireceğiz."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images