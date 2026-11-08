Formula 1 Sao Paulo GP
Wolff, takımının şampiyonluğunu kutladı: "Zirveye dönmek birkaç yılımızı aldı"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mercedes’in 2026 takımlar şampiyonluğunu garantilemesinin ardından tüm çalışanlarla gurur duyduğunu ifade etti.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 8 Kas 2026 19:10
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Toto Wolff ve Kimi Antonelli
Fotoğraf: LAT Images
Mercedes'in Brezilya GP sonucuyla 2026 takımlar şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulunan Toto Wolff, sezona son derece güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve bu ivmenin kendilerini şampiyonluğa kadar taşıdığını belirtti.
Brezilya GP’deki kutlamaların öncesinde konuşan Wolff, basına şunları söyledi: "Gerçekten de inanılmaz bir duygu.”
“Sezon başında çok güçlü bir performans sergiledik ve bu da bizi bir bakıma şampiyonluğa ulaştırdı. Son birkaç yarış zaman zaman zorlu geçti, bugün de zordu ancak genel olarak takımımızla, her bir çalışanımızla gurur duyuyorum.”
“Tekrar zirveye dönmek birkaç yılımızı aldı. Böylesi bir durumdan geri dönmeyi başarabilen takım sayısı çok azdır. Bu durum ortaya koyduğumuz emeği, başarıyı ve takımımızda birbirinden harika insanların olduğunu gösteriyor. Onların arasında yer almaktan gerçekten çok mutluyum."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Hadjar: "Üçüncülükten mutluyum ama artık daha az hata yapmam gerek"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Verstappen: “Araçta bir hasar oluşmuş olabilir”
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
10 dk
Verstappen: “Araçta bir hasar oluşmuş olabilir”
Norris: “Yeniden zirveye dönmek harika hissettiriyor”
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
18 dk
Norris: “Yeniden zirveye dönmek harika hissettiriyor”
2026 MotoGP Katar GP: Bezzecchi farkla zirvede, Marquez 2., Fernandez 3. sırada
MotoGP
MotoGP
Katar GP
2 s
2026 MotoGP Katar GP: Bezzecchi farkla zirvede, Marquez 2., Fernandez 3. sırada
Son Haberler
Wolff, takımının şampiyonluğunu kutladı: "Zirveye dönmek birkaç yılımızı aldı"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
2 dk
Wolff, takımının şampiyonluğunu kutladı: "Zirveye dönmek birkaç yılımızı aldı"
Hadjar: "Üçüncülükten mutluyum ama artık daha az hata yapmam gerek"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
7 dk
Hadjar: "Üçüncülükten mutluyum ama artık daha az hata yapmam gerek"
Verstappen: “Araçta bir hasar oluşmuş olabilir”
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
10 dk
Verstappen: “Araçta bir hasar oluşmuş olabilir”
Norris: “Yeniden zirveye dönmek harika hissettiriyor”
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
18 dk
Norris: “Yeniden zirveye dönmek harika hissettiriyor”
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol