Formula 1 Sao Paulo GP

Wolff, takımının şampiyonluğunu kutladı: "Zirveye dönmek birkaç yılımızı aldı"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mercedes’in 2026 takımlar şampiyonluğunu garantilemesinin ardından tüm çalışanlarla gurur duyduğunu ifade etti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 8 Kas 2026 19:10

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Toto Wolff ve Kimi Antonelli

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes'in Brezilya GP sonucuyla 2026 takımlar şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulunan Toto Wolff, sezona son derece güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve bu ivmenin kendilerini şampiyonluğa kadar taşıdığını belirtti.

Brezilya GP’deki kutlamaların öncesinde konuşan Wolff, basına şunları söyledi: "Gerçekten de inanılmaz bir duygu.”

“Sezon başında çok güçlü bir performans sergiledik ve bu da bizi bir bakıma şampiyonluğa ulaştırdı. Son birkaç yarış zaman zaman zorlu geçti, bugün de zordu ancak genel olarak takımımızla, her bir çalışanımızla gurur duyuyorum.”

“Tekrar zirveye dönmek birkaç yılımızı aldı. Böylesi bir durumdan geri dönmeyi başarabilen takım sayısı çok azdır. Bu durum ortaya koyduğumuz emeği, başarıyı ve takımımızda birbirinden harika insanların olduğunu gösteriyor. Onların arasında yer almaktan gerçekten çok mutluyum."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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