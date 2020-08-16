Wolff: "Takımımla gurur duyuyorum"

Sıcak geçen 70. Yıl Dönümü GP'de lastikleri yönetme konusunda sorun yaşayan Mercedes, pist sıcaklığının daha yüksek olduğu İspanya GP'de sorun yaşamadı, tam tersi çok daha iyi olmayı başardı.

Mercedes, Silverstone'daki yarışın ardından benzer duruma bir daha düşmemek için gerekli analizi yapacağını açıklamıştı. Bugün yarışta yaşananlar, takımın yaptığı çalışmaların başarılı olduğunu gösterdi.

Wolff, "Takımla ve mühendislerimizle bu zayıflığımızı aştıkları için gurur duyuyorum. Bu, organizasyonun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Silverstone'dan biraz sancılı bir şekilde ayrıldık ancak Pazar gecesi, o sorunu aşmak için çalışmalar başladı. Bugün pist sıcaklığı 50 derece olmasına rağmen aracımız çok iyiydi. Beni en çok gururlandıran şey bu, organizasyonun gücü." dedi.

Hamilton, yarışın ikinci pit stopunda kendisine yumuşak lastik takılacakken bunu istemediğini söyleyince takım onu bir tur daha pistte tuttu ve orta lastikleri taktı.

Wolff, "İlk stinte baktığımızda, yumuşak lastikler gerçekten iyi performans göstermişti. Onun ilk stintini daha da uzatabilirdik, yol tutuşu vardı. Bu yüzden son 15 - 20 turda yumuşak lastikler mantıklı seçimdi. Lastiklerin bu süreçte iyi çalışmayacağına dair hiçbir işaret yoktu. Bu açıdan takım bir hata yapmadı, tam tersi yumuşak lastikler en hızlı lastiklerdi. Ancak onun bu konudaki çağrısı etkileyiciydi çünkü orta lastikler konusunda kararlıydı ve onları kullanmak istedi. Bu yüzden o çağrıyı yaptı. Takım içerisinde pilot ve takım arasında gerçekleşen bu şeffaf konuşmalardan dolayı gerçekten mutluyum. Bu çok açık bir şey değil. Pilotların karar verdiği takımlar, aynı şekilde yarış mühendislerinin karar verdiği takımlar var. Bizim organizasyonumuz içerisinde ise birbirimizi dinliyoruz ve en iyi kararı veriyoruz. Eğer pilot yarışını olumsuz etkileyecek bir lastik istemiyorsa ve arada fark varsa, o zaman istediği lastiği alabilir." dedi.

Silverstone'un ardından Red Bull'un lastik kontrolü açısından iyi olması beklenirken İspanya'da tam tersi oldu ve Red Bull pilotu Max Verstappen lastiklerini dayandırma konusunda zorlanırken Mercedes pilotları rahat bir yarış çıkardı.

Wolff, "Buna şaşırdım. Yarışın başında 3 araç da lastiklerini kontrol etti. Kimse lastiklerin nasıl davranacağını ya da ne kadar süre kullanmamız gerekeceğini bilmiyordu. Bu açıdan başta kimse zorlamadı ve yumuşak lastiklerle ilk stinti uzatabildik. Ancak tek pit stopun zorlayabileceğini biliyorduk, bu yüzden zorlasalardı 2-3 sn daha hızlı gidebilirlerdi. Muhtemelen 2 sn." dedi.