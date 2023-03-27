Önceki / Domenicali'nin antrenman seansı çıkışının asıl sebebi ne? Sonraki / McCullough: "Blandin ve Fallows takıma farklı bir anlayış getirdi"
Formula 1 Haberler

Wolff: "Takıma katkı yapamadığımı görürsem bayrağı devredeceğim"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımı eski günlerine döndürmek gibi bir meydan okumayı kabul ediyor ve görevinin başında olduğunu vurguluyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Wolff: "Takıma katkı yapamadığımı görürsem bayrağı devredeceğim"
Haberi dinle

Sezona zor bir başlangıç yapan ve Red Bull'un temposunu yakalayamayarak hayal kırıklığı yaşayan Mercedes, şu sıralar yeni bir konsept üstünde çalışmakta.

Bu yılı çoğunlukla yeni konseptin gelişimi için kullanmayı planlayan takım, Imola'dan itibaren getireceği güncellemelerle aracın çehresini değiştirmeye başlayacak.

Zorlu geçen bu süreç yönetim kademesini de etkilemiş vaziyette, nitekim hiç kimse uzun süredir kaybetmeye alışkın değil.

Takımdaki geleceği sorgulanan bir diğer isim de Toto Wolf, ancak kendisi ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya olduğunu ve henüz kenara çekilme zamanının gelmediğini söyledi. 

Konu hakkında konuşan Wolff, "İyi ya da kötü, takım patronu olmaktan gerçekten keyif alıyorum."

"Halen takıma katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum, ancak bir gün bana yakın olan insanlar tarafından aksi görüş bildirilirse o zaman bayrağı devretmeyi düşüneceğim." 

"Televizyon başında oturup her şeyi eleştirmekten ve orada olsaydım daha iyisini bileceğimi düşünmekten utanmam, ancak o zamana kadar bu işi yapmaktan zevk alacağımı düşünüyorum." 

"Bunca başarılı yılın ardından işleri tersine çevirmek için çabalamak da gerçekten iyi bir meydan okuma." dedi. 

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff'un takım patronu olarak konumu diğer takımlara göre daha farklı,nitekim kendisi de takımın hissedarlarından biri.

Bu durum yönetim kurulu tarafından istifasının istenmesi durumunda kendisini korumayacak, ancak Wolff birçok kişinin kendisini desteklediğini söylüyor. 

Diğer hissedarlarının tepkisi sorulduğunda Wolff, "Mercedes'te ve INEOS'ta görev yapan insanlar, ana iş kollarında ya da sporda başarılı insanlar."

"Hepimiz inişler ve çıkışlar yaşadık, yine de kendimizden şüphe etmiyoruz. Bizi tekrar yola sokmak için herkesin ne kadar destek verdiğini de görüyoruz."

"Ne Jim'den [Ratcliffe], ne Ola'dan [Kallenius], ne de bu işin içindeki diğer herkesten daha fazlasını isteyemezdim." dedi.

paylaşım
yorumlar

Domenicali'nin antrenman seansı çıkışının asıl sebebi ne?

McCullough: "Blandin ve Fallows takıma farklı bir anlayış getirdi"
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Formula 1

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

McLaren'daki değişiklikler, neden sadece 2023 sıkıntılarıyla alakalı değil?

McLaren'daki değişiklikler, neden sadece 2023 sıkıntılarıyla alakalı değil?

Formula 1

McLaren'daki değişiklikler, neden sadece 2023 sıkıntılarıyla alakalı değil? McLaren'daki değişiklikler, neden sadece 2023 sıkıntılarıyla alakalı değil?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

F1 Formula 1

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

F1 Formula 1

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı" Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.