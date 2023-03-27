Wolff: "Takıma katkı yapamadığımı görürsem bayrağı devredeceğim"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımı eski günlerine döndürmek gibi bir meydan okumayı kabul ediyor ve görevinin başında olduğunu vurguluyor.
Sezona zor bir başlangıç yapan ve Red Bull'un temposunu yakalayamayarak hayal kırıklığı yaşayan Mercedes, şu sıralar yeni bir konsept üstünde çalışmakta.
Bu yılı çoğunlukla yeni konseptin gelişimi için kullanmayı planlayan takım, Imola'dan itibaren getireceği güncellemelerle aracın çehresini değiştirmeye başlayacak.
Zorlu geçen bu süreç yönetim kademesini de etkilemiş vaziyette, nitekim hiç kimse uzun süredir kaybetmeye alışkın değil.
Takımdaki geleceği sorgulanan bir diğer isim de Toto Wolf, ancak kendisi ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya olduğunu ve henüz kenara çekilme zamanının gelmediğini söyledi.
Konu hakkında konuşan Wolff, "İyi ya da kötü, takım patronu olmaktan gerçekten keyif alıyorum."
"Halen takıma katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum, ancak bir gün bana yakın olan insanlar tarafından aksi görüş bildirilirse o zaman bayrağı devretmeyi düşüneceğim."
"Televizyon başında oturup her şeyi eleştirmekten ve orada olsaydım daha iyisini bileceğimi düşünmekten utanmam, ancak o zamana kadar bu işi yapmaktan zevk alacağımı düşünüyorum."
"Bunca başarılı yılın ardından işleri tersine çevirmek için çabalamak da gerçekten iyi bir meydan okuma." dedi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Wolff'un takım patronu olarak konumu diğer takımlara göre daha farklı,nitekim kendisi de takımın hissedarlarından biri.
Bu durum yönetim kurulu tarafından istifasının istenmesi durumunda kendisini korumayacak, ancak Wolff birçok kişinin kendisini desteklediğini söylüyor.
Diğer hissedarlarının tepkisi sorulduğunda Wolff, "Mercedes'te ve INEOS'ta görev yapan insanlar, ana iş kollarında ya da sporda başarılı insanlar."
"Hepimiz inişler ve çıkışlar yaşadık, yine de kendimizden şüphe etmiyoruz. Bizi tekrar yola sokmak için herkesin ne kadar destek verdiğini de görüyoruz."
"Ne Jim'den [Ratcliffe], ne Ola'dan [Kallenius], ne de bu işin içindeki diğer herkesten daha fazlasını isteyemezdim." dedi.
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