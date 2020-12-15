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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Takım patronu olarak devam edeceğim"

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Wolff: "Takım patronu olarak devam edeceğim"
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Mercedes patronu Toto Wolff, Formula 1'de yer almaya devam edeceğini ve bunu takım patronu olarak yapacağını belirtti.

Toto Wolff, 2013 yılından bu yana Mercedes'te görev alıyor ve Alman üretici, 2014'ten bu yana yedi takımlar ile yedi pilotlar şampiyonluğu kazandı.

Wolff, kişisel hayatına daha fazla vakit ayırabilmek amacıyla takım patronluğunu bırakmayı düşünüyordu ve son dönemde adı sık sık Aston Martin ile anılıyordu.

Wolff'un Mercedes'te kalacağı neredeyse kesindi, ancak daha farklı bir pozisyonda bunu yapmayı düşünüyordu.

Suddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte fikrini değiştirdiğini ve yine takım patronu olacağını belirtti.

Wolff, "Evet, Formula 1'de kalacağım ve bunu takım patronu olarak yapacağım."

"Sonunda benim için iş-hayat arasında bir ayrım olmadığı sonucuna vardım. Çünkü aslında benim için her şey hayat."

"Bu şirketi yönetmekten keyif alıyorum ve motor sporlarına olan tutkumu eşimle (Susie Wolff) paylaşıyorum." dedi.

Ayrıca Wolff, gelecekte F1'e pilot maaş sınırı gelmesini bekliyor.

"Pilotların maaşları için kesinlikle bir tavan olacak. Bu, diğer sporlarda olduğu gibi takımların kâr elde etmesine yardımcı olacak."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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