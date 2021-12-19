Wolff: "Takım patronları ile yarış kontrol arasındaki iletişim yasaklanmalı"

Takımlar, yarış içerisinde eğer yarış direktörüyle iletişime geçme ihtiyacı duyarlarsa, genellikle bunu sportif direktör yapar ve telsiz yardımıyla yarış direktörüyle konuşur.

Formula 1 ve FIA, bu yıl taraftarlara sporun her yönünü göstermek amacıyla, takımlar ve Michael Masi arasındaki konuşmaları ilk kez ekranlara getirmeyi kabul ettiler.

Sezon ilerledikçe hem Toto Wolff hem de Red Bull takım patronu Christian Horner, zaman zaman kendi sportif direktörleri Ron Meadows ve Jonathan Wheatley'den bu görevi devralıp, iletişim kanalını yarış kontrolün aldığı kararları etkilemek için kullandılar. Her iki taraf da Abu Dhabi GP'nin son anlarında burayı çok aktif kullandı.

Wolff, Antonio Giovinazzi yolda kalınca, piste güvenlik aracı çıkarılmaması yönünde Masi ile iletişime geçti, Horner da Max Verstappen'in önündeki araçların turlarını geri almalarına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Yarıştan sonra konuşan Formula 1'in yöneticisi Ross Brawn, takım patronlarının artık yarış kontrol kanalını kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini söylemişti.

Motorsport.com'a Brawn'ın görüşleri hakkında konuşan Wolff, ”Ross'a katılıyorum. Fakat bunun için Ross'u ve kendimi eşit derecede suçluyorum çünkü taraftarlar için şeffaflık ve eğlence olması amacıyla kanallarla alakalı daha fazla şey yayınlama konusunda ortak bir aldık."

“Telsizde o kadar çok şey oluyor ki, örneğin bir araç kaza yapıyor, bir tür strateji tartışması yapmamız gerekiyor. Bu yüzden meydana gelen tüm küçük dramalarla böyle bir şey yapmanın, taraftarlara burada yaşananlar hakkında biraz daha genel bir görüntü sunma açsından iyi bir anlam ifade ettiğini düşündük. Fakat sanırım aşırıya kaçtık."

"Hem bana hem de Christian'a, doğrudan yarış direktörüyle konuşma fırsatı verildi ve takımlarımızın çıkarları adına hararetli şekilde savaştığımız için hepimiz sınırları aştık."

“Kesinlikle bu yılki başarısızlıklardan biriydi, çünkü takım patronlarının baskısı altında olduğu için yarış direktörünün hayatı hiç de kolaylaşmadı." dedi.

Michael Masi, Race Director, walks the track Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, sadece takım patronlarının yarış direktörüyle iletişime geçmesinin yasaklanmasını istemekle kalmıyor, aynı zamanda spor direktörlerin yapabileceklerinin de kısıtlanmasını istiyor.

"Geri gitmemiz gerekiyor. Takım patronlarının doğrudan yarış direktörüyle konuşmamaları gerektiğini düşünüyorum, bunu sportif direktör yapmalı. Hatta bir adım daha öteye gidiyorum ve sportif direktörlerin de yarış direktörüne lobi veya baskı yapmaması gerektiğini söylüyorum."

"Yani yarış direktörüne baskı yapmamalı, sadece yarış direktörünün ve meslektaşlarının gözden kaçırdığı durumları belirtmeliler. Yani lobicilik ya da baskı olmamalı."