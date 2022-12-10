Wolff: "Takım olarak 'hemen kazanacağız' rehavetine kapılmamalıyız"

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Mercedes, sezonun ikinci yarısında belirgin bir performans adımı attı ve Brezilya'da George Russell'ın elde ettiği zaferle, bu yılki tek zaferine ulaştı.

Ancak kaydedilen ilerlemeye rağmen Toto Wolff, çalışanlarını bu başarıları gözlerinde büyütmemeye ve 2023'e hazırlanırken sıkı şekilde çalışmaya çağırdı.

Beyond the Grid podcast'ine konuk olan Wolff, "Dalgalanma sorununu temel olarak çözdüğümüze inanıyoruz ancak bunu 2022 aracında tamamen ortadan kaldırmak imkansızdı."

"Önümüzdeki yıl biraz daha rahat olacağımıza inanıyoruz. Aracın tasarımını ve düzenini kısmen değiştiriyoruz. Bu da doğru yönde ilerlemeye başlamamızı sağlayacak."

"Ancak bu yeni teknik düzenlemelerde, bazen bir sorunu çözüyorsunuz ve sonra onun ardında başka bir sorunun gizli olduğu ortaya çıkıyor."

"Bu nedenle alçakgönüllülük olmamız gerekiyor. Hemen yarışlar kazanmaya başlayacağımız ve şampiyonluğu tekrar kazanacağımızla ilgili rehavete kapılmamalıyız." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Wolff, bütçe sınırının mevcut sorunlar üzerinde etkisi olmadığı görüşünde.

"Bütçe sınırı olmasaydı da değişen bir şey olmazdı çünkü yetenekten, ekipmandan veya zamandan yoksun olduğumuzu söyleyemezsiniz. Bu daha çok kademeli olarak çalışıp, katmanları birer birer aşarak sorunun özüne inme meselesiydi."

"W13'ü geliştirirken cesurca davranmamızdan gurur duyuyorum. Sıfır sidepod çözümüne baktığımda, bununla da gurur duyuyorum. Bunların aracın tempo eksikliğiyle hiçbir ilgisi yoktu."

"Ayrıca, her şeyin yolunda olduğu birçok alan vardı: Güç ünitesi tüm sezon mükemmel çalıştı, dayanıklılık da enfesti."

"Ben şuna kesinlikle inanıyorum: Başarılı olmak için hata yapmalı ve sorunlarla yüzleşmelisiniz. Dünyadaki hiçbir spor dalında yarıştığı her şampiyonayı kazanmış bir takım yoktur."

"Öğrenmek kolay değildir, çünkü sorunlar hakkında konuşmak önemli olsa da bir takım için gerçek test, zorlukların her hafta sonu tekrarlandığı zamandır."

"Geriye dönüp baktığımda, bazı noktalarda takım üzerinde çok fazla baskı kurmuş olabileceğimi fark ediyorum, ancak bu durum beni bazı dersler çıkarmaya da zorladı."