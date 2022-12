Wolff: "Takım olarak 'hemen kazanacağız' rehavetine kapılmamalıyız"

Mercedes, sezonun ikinci yarısında belirgin bir performans adımı attı ve Brezilya'da George Russell'ın elde ettiği zaferle, bu yılki tek zaferine ulaştı.

Ancak kaydedilen ilerlemeye rağmen Toto Wolff, çalışanlarını bu başarıları gözlerinde büyütmemeye ve 2023'e hazırlanırken sıkı şekilde çalışmaya çağırdı.

Beyond the Grid podcast'ine konuk olan Wolff, "Dalgalanma sorununu temel olarak çözdüğümüze inanıyoruz ancak bunu 2022 aracında tamamen ortadan kaldırmak imkansızdı."

"Önümüzdeki yıl biraz daha rahat olacağımıza inanıyoruz. Aracın tasarımını ve düzenini kısmen değiştiriyoruz. Bu da doğru yönde ilerlemeye başlamamızı sağlayacak."

"Ancak bu yeni teknik düzenlemelerde, bazen bir sorunu çözüyorsunuz ve sonra onun ardında başka bir sorunun gizli olduğu ortaya çıkıyor."

"Bu nedenle alçakgönüllülük olmamız gerekiyor. Hemen yarışlar kazanmaya başlayacağımız ve şampiyonluğu tekrar kazanacağımızla ilgili rehavete kapılmamalıyız." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images