Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor

McLaren'in patronu Zak Brown, Red Bull ve RB arasındaki ilişkiden duyduğu rahatsızlık nedeniyle F1'in 2026'dan itibaren müşteri araç parçaları ve takım ittifaklarıyla ilgili kuralları gözden geçirmesini istediğini dile getirdi.

Brown, birlikte çalışabilen takımlara çok fazla avantaj sağladığı için F1'in mevcut düzenlemelerinin "amaca uygun olmadığına" inanıyor ve 2026'dan itibaren her şeyin tamamen elden geçirilmesini istiyor.

Wolff'un takımı Mercedes, Aston Martin ve Williams'a müşteri motorları, vites kutuları ve süspansiyon tedarik ediyor. Wolff, bir bütün olarak grand prix yarışları için neyin en iyi olduğu konusunda yeniden düşünmenin zamanının geldiğini düşünüyor.

Wolff, bu konuda kritik olanın, dışarıdan yardıma ihtiyaç duyan küçük takımların yanı sıra tam bağımsızlar ve üretici takımlarına uygun bir yol bulmak olduğuna inanıyor.

Wolff, "10 takımın hepsinin durumdan memnun olması gerekiyor, bu yüzden böyle bir işbirliğine ihtiyaç duyan küçük takımları dışlamıyoruz."

"Hissedarlık nedeniyle kardeş şirket olanları ve McLaren gibi hiçbir ilişkisi olmayan büyükleri ve pek çok şirketle ilişkisi olan bizi de dışlamıyoruz. Yani 2026 bunu sıfırlayabileceğimiz bir nokta." dedi.

Wolff, takımlar arasındaki müşteri ilişkilerinin sona ermesinin, kendileri gibi parça satan bir şirket için mali açıdan kötü bir haber olacağını ancak daha sağlam kurallara sahip olmanın Mercedes için kâr endişesinden daha iyi olacağını söyledi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 ve Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, "Burada kendi işimizden bahsediyorum çünkü parça tedariğinden iyi para kazanıyoruz. Aston Martin'e ve Williams'a süspansiyon, Aston Martin'e vites kutusu ve rüzgar tüneli açısından aerodinamik hizmetler satıyoruz. Bu da kâra oldukça katkıda bulunuyor."

"Ancak bunların hiçbirinin olmamasını ve hepimizin bir üretici olmasını tercih ederim çünkü o zaman tüm bu tartışmaları durdurabiliriz." dedi.

Wolff ayrıca F1'de ittifakların ve özellikle de ortak mülkiyetin durdurulmasıyla, sporun bazı takımların kural değişikliklerini durdurmak için oylama blokları oluşturabileceği senaryolardan da kurtulacağını düşünüyor.

Wolff, "Zak'in de belirttiği gibi, tüm kararları bir kişi ya da iki takım için küçük bir grup alırsa, bu spordaki iyi yönetim şekli için ne anlama gelir?"

"10 gruptan oluşan F1 komisyonunda iki oy hakkınız var. Zaten oyların %20'sine sahipsiniz. Ve hiçbirimiz buna sahip değiliz."

"Her zaman 'evet, Williams da sizin gibi oy kullanacak' şeklinde bir argüman olduğunu biliyorum. Ancak istatistiklere baktığımızda durumun böyle olmadığını ve şasiyle ilgili her şey için durumun böyle olmadığını görüyoruz."

"AlphaTauri ve Red Bull arasında şasiyle ilgili konularda ya da başka herhangi bir oylamada farklı bir oylama görmedim. Çünkü oylamanın ne olacağına muhtemelen tek bir kişi karar veriyor." dedi.

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, Red Bull'un F1'e katkısının göz ardı edilmemesi gerektiğini kabul ediyor, ancak aynı şekilde mevcut tüm takımların mutlu olduğu bir duruma sahip olmanın da önemli olduğunu belirtiyor.

"Bence Red Bull ile ilgili bir miras durumu var ve spor onlara çok şey borçlu. İki takımları var, onları finanse ediyorlar, harika bir genç programları, bir pistleri ve çok fazla marka değerleri var. Diğer küçük takımlar gibi değiller."

"Bu yüzden hissedarlar düzeyinde, bu katkıya dayalı olarak oldukça zor bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Ancak diğer taraftan, biz bir üretici sporuyuz ve inanıyorum ki aynı hissedarlık, aynı konum, tesislerin paylaşımı, rakipler arasında her zaman bazı belirsizliklerin kalacağı açık."

"Bence bakmamız gereken şey yönetmelikler. Kurallar yeterince sağlam mı? Kendimizi güvende hissetmemiz için yeterince iyi denetleniyorlar mı? Bazı potansiyel boşluklar görüyor muyuz? Ve 2026 için neye ihtiyacımız var? Bence asıl soru bu."

"Herkesi durumdan memnun bırakacak düzenlemeler tanımlayın. Haas gibi, kendi ayakları üzerinde durmaları çok zor olacağı için bu tür işbirliklerini kullanan küçük takımlardan, başka hiçbir takımla ilişkisi olmayan ya da müşteri ilişkisi olmayan takımlara ve diğer uçtaki ortak hissedarlığa ve aynı lokasyonlara sahip büyük takımlara kadar öyle kurallar belirleyin ki herkes memnun kalsın."

"Mücadele etmemiz gereken şeyin bu olduğuna inanıyorum: herkesin durumdan memnun olması."