Wolff, takım içi rekabet hakkında: “Gelecekte durumu daha iyi değerlendirmeliyiz”

Sezona ilk altı yarışı kazanarak fırtına gibi başlayan Mercedes'in galibiyet serisine Hamilton ve Ferrari son noktayı koydu. Antonelli şampiyona liderliğini sürdürse de Gümüş Oklar, son dönemde ciddi dayanıklılık sorunlarıyla boğuşuyor.

Russell’ın Kanada’da, Antonelli’nin ise Barselona’da yarış dışı kalarak puanlar kaybetmesiyle Wolff, Hamilton’ın şampiyonluk mücadelesine resmen dahil olduğunu düşünüyor. Ferrari'nin Barselona'daki büyük güncelleme paketinin ardından yükselen formu sayesinde Hamilton, şu anda lider Antonelli'nin 41 puan gerisinde, Russell’ın ise 9 puan önünde yer alıyor.

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Wolff, Barselona’da galibiyet için savaşabileceklerine, çünkü Antonelli'nin Hamilton'ı yenecek hıza sahip olduğuna inanıyor. Yarıştan sonra Sky Almanya'ya konuşan Wolff, şu ifadeleri kullandı: "Kimi Antonelli'nin bu yarışı kazanabileceğini gerçekten düşünüyorum. Ama iş hiçbir zaman oraya varmadı, o fırsatı hiç yakalayamadı ve günün sonunda yarış dışı kaldı. Yani o an için zaten bir faydası olmayacaktı."

Potansiyel bir galibiyet şansı, Antonelli'nin takım arkadaşıyla savaşmak zorunda kalması nedeniyle tehlikeye girmiş olabilir. Yarışa üçüncü sıradan başlayan İtalyan pilot, ilk etapta Russell ve Hamilton'ı takip etti.

Ferrari sürücüsü Hamilton alternatif bir stratejiye geçerken, Antonelli yarışın ortalarına doğru Mercedes takım arkadaşıyla aradaki farkı yavaş yavaş kapattı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes ikili arasındaki bu rekabete müdahale etmemeyi seçti; ancak Antonelli’yi pist sınırlarını tekrar tekrar ihlal ettiği için zaman cezası alma riski olduğu konusunda uyardı.

Takım ayrıca her iki pilota da birbirleriyle mücadele etmelerinin, arkadan kendilerini kovalayan Lando Norris'in işine yaradığını hatırlattı.

Sert lastikte Russell'dan daha iyi bir tempoya sahip olan Antonelli, yarışın sonlanmasına beş tur kala takım arkadaşını geçmeyi başardı. Ancak o esnada Hamilton zaten çoktan farkı açıp gitmişti.

Pilotların birbirleriyle çekişmesi yüzünden "beş veya altı saniye" kaybettiklerini tahmin eden Wolff, rakiplerin bu durumdan faydalanmasını önlemek için gelecekte müdahale edip etmeyeceklerini konuşmaları gerektiğini söyledi ve ekledi: "Gelecek yarışlar için, yeni bir rakip devreye girdiğinde bu durumu dikkatli değerlendirmemiz gerekecek.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"George yarışa inanılmaz bir başlangıç yaptı: O kadar hızlıydı ki arkasındaki herkes sanki duruyormuş gibi görünüyordu.”

“Ancak sonrasında temposunu biraz kaybetti. Diğer iki stintte ise Kimi'nin bariz bir avantajı vardı. Ve biz onların mücadelesine müdahale etmedik, çünkü her zaman bu şekilde yarışırız."

"Ancak gelecek için, her iki pilotla da bir tempo farkı olduğunda bu durumu nasıl yöneteceğimizi, bir galibiyet için savaşıyorsak ve bu galibiyeti kaybetme riski altındaysak ne yapacağımızı konuşmamız gerekiyor. Gelecek yarışlarda bu tür durumları daha iyi değerlendirmeliyiz.”

“Şüphesiz bu ilginç bir tartışma olacak. Fakat her zamanki gibi tamamen şeffaf ve takımın en çıkarına olacak şekilde ilerleyecek."