Wolff: "Takım içi iletişim sorunlarını çözmemiz gerek"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, sıralama turlarında yaşananların ardından Mercedes'in iletişim sorunlarını çözmesi gerektiğini söylüyor.
Sprint sıralama turlarının üçüncü bölümüne iyi başlayan ve bir süreliğine ilk sırada yer alan Hamilton'ın umutları, son turundan önce Russell'a takılması sonucu söndü.
Olayın ardından iki pilot da sinirliydi; Russell "tam bir karmaşaydı" yorumunu yaparken, Hamilton ise ön sıralarda yer almak için ayaklarına gelen bir fırsatın kaçtığını söyledi.
Avusturya ve İspanya'da da benzer olayların yaşandığını belirten Toto Wolff, iletişim sorunları yaşadıklarını ve bunu çözmeleri gerektiğini söyledi.
Wolff, "Son turdan önce Hamilton'ın lider olduğunu düşünürsek, yaşananlar hepimiz için ciddi bir sorun."
"Olay bir pilotumuzun pole pozisyonunu ya da ön sırayı kaçırması değil, takımın iyi bir sonucu kaçırması, hepimizin iyi bir sonucu kaçırması."
"Sürekli bir gelişim ve öğrenme sürecinin içindeyiz. Yaşananların ardından konuştuk ve çözüm bulabilmek için bir adım attık."
"Ancak aynı olay birkaç kez yaşandı, bu alanda çok daha iyi olmalıyız." dedi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Prinicpals Press Conference
Photo by: FIA Pool
Pit duvarı ve pilotlar arasındaki diyalogun zayıf olduğunu belirten Wolff, özellikle bu konuya odaklanmak istiyor.
Wolff, "İki pilotumuzun birbirleriyle ve takımla olan etkileşimlerini arttırmamız gerekiyor."
"Çizgiyi aşmanın söz konusu olduğu bu gibi durumlarda, zorlu koşullarda, biraz daha hassas kararlar alabilmeliyiz."
"Böyle koşullarda bir anda çok zeki kararlar almış gibi görünebilirsiniz, sonra yine bir anda kendinizi dipte bulabilirsiniz."
"Size bir örnek vermek gerekirse, eğer iki pilotumuz birbirlerine girmeseydi, Max [Verstappen] son turunu atamayabilirdi."
"Yine de başkalarına değil kendimize odaklanmalıyız. İki pilotumuzun da tur atabilecek zamanları vardı, Lewis geçici pole pozisyonundaydı. Böyle bir olayın yaşanmaması gerekirdi." dedi.
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