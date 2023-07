Wolff: "Takım içi iletişim sorunlarını çözmemiz gerek"

Sprint sıralama turlarının üçüncü bölümüne iyi başlayan ve bir süreliğine ilk sırada yer alan Hamilton'ın umutları, son turundan önce Russell'a takılması sonucu söndü.

Olayın ardından iki pilot da sinirliydi; Russell "tam bir karmaşaydı" yorumunu yaparken, Hamilton ise ön sıralarda yer almak için ayaklarına gelen bir fırsatın kaçtığını söyledi.

Avusturya ve İspanya'da da benzer olayların yaşandığını belirten Toto Wolff, iletişim sorunları yaşadıklarını ve bunu çözmeleri gerektiğini söyledi.

Wolff, "Son turdan önce Hamilton'ın lider olduğunu düşünürsek, yaşananlar hepimiz için ciddi bir sorun."

"Olay bir pilotumuzun pole pozisyonunu ya da ön sırayı kaçırması değil, takımın iyi bir sonucu kaçırması, hepimizin iyi bir sonucu kaçırması."

"Sürekli bir gelişim ve öğrenme sürecinin içindeyiz. Yaşananların ardından konuştuk ve çözüm bulabilmek için bir adım attık."

"Ancak aynı olay birkaç kez yaşandı, bu alanda çok daha iyi olmalıyız." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Prinicpals Press Conference

Photo by: FIA Pool