Wolff: "Yeni taban kuralından beklediğimizden daha fazla etkilendik"

Mercedes, 2021 yılında yıllar sonra ilk kez pilotlar şampiyonluğunu kaybetti ve sezon sonunda sadece takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Auto Motor und Sport'a konuşan Toto Wolff, sözlerine Abu Dhabi'de yaşananlar hakkında yorum yaparak başladı: "Hayal kırıklığı hâlâ çok büyük. Lewis, ben ve tüm ekip hayal kırıklığına uğradık."

“Bu sporu seviyoruz çünkü adil olduğunu biliyoruz. Kronometre asla yalan söylemez. Fakat bu dürüstlük ortadan kalkarsa ve kronometre artık önemli değilse, o zaman bu spordan şüphe duymaya başlarsınız. Bunu aşmak özellikle bir sürücü olarak Lewis için hiç de kolay olmayacak."

"Bu konuda sadece kelime değil, eylem de istiyorum. Kurallarda böylesine serbest hareket edemezsiniz. Sürücüler, takımlar ve taraftarlar, neye izin verilip neye izin verilmediğini bilmeliler."

"Nihayetinde eğlence sunuyoruz ancak kurallar, hiçbir şov uğruna çiğnememeli."

Mercedes'in 2021'de geriye düşmesinin sebeplerinden birisi, yeni aero kuralları ve değişen taban yapısıydı.

Wolff, "Taban kurallarının değişmesinin ardından, bununla baş edebileceğimizi düşünüyorduk."

"2020'de sahip olduğumuz farkla, bunu telafi edebileceğimizi düşündük. Fakat yanlış bir düşünceydi. Testler esnasında bunun bize ne kadar büyük zamana mâl olduğunu anladık. Kabaca bir saniyeye mâl oldu."

"Ayrıca gelişim jetonlarımızdan hiçbirini kullanmadık. Yeni bir burun hazırlamayı düşünmüştük fakat daha sonra kaynaklarımızı bütçe sınırı nedeniyle başka yerlerde kullandık."

"Brezilya'da diskalifiye olduktan sonra, sürücüler şampiyonasının bittiğini düşünüyordum. Fakat Abu Dhabi'ye eşit puanlarla gittik."

"Zaman geçtikte aracımızı daha iyi anladık, ayarlarımız daha iyi hale geldi ve lastiklerimiz daha az aşındı."

"Bu, yılın son yarışlarına yansıdı. Aracı tam anlamıyla Austin ve Brezilya civarında anladık." dedi.

Mercedes'in motor sorunlarına da değinen Wolff, "Şampiyonluğu motor yüzünden kaybetmedik."

"Fakat sekiz yıldır ilk kez sorunlar yaşadığımız doğru. Başlangıçta bu, bir parçayla ilgili kötü bir üretim çalışmasından kaynaklanıyordu."

"Fakat sonrasında, motorların zamanla eskisinden daha fazla güç kaybettiği bir salgına dönüştü." dedi.

Red Bull'un Ferrari'den farklı bir rakip mi olduğu sorusuna Wolff, "Ferrari ile yarışırken onların gücü motordan geliyordu. O zaman düzlükteki bu farkı telafi etmeyi başarırsak, onları yenebileceğimizi biliyorduk. Ferrari ayrıca daha fazla hata yaptı. Red Bull'a bakarsak, birbirlerine sırasıyla yumruk atan iki boksör gibiydik." cevabını verdi.

Verstappen ve Hamilton'ı, Senna ve Prost'la kıyaslaması istendiğinde Wolff, "Onlar tamamen farklılar. Max şimşek kadar hızlı fakat henüz deneyimi yok. Lewis ise yeteneklerinin zirvesinde. İkisi ayrı gezegendeydi. Zaman zaman üçüncü sıradaki pilottan 40 ila 45 saniye öndelerdi." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arm wrestle over the trophy on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images