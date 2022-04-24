Wolff, "sürülemez" W13 nedeniyle Hamilton'dan özür diledi

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Lewis Hamilton, Emilia Romagna GP hafta sonundan umduğunu bulamadı ve sürmesi oldukça zor olan W13'le ilk onun dışında kalarak hafta sonunu puansız kapattı.

Hamilton aslında iyi bir tempoya sahip olsa da AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'i bir türlü geçemedi ve bundan ötürü de yarışı ancak 13. tamamlayabildi.

Yarışın ardından Wolff, takım radyosundan Hamilton'a bağlandı ve İngiliz pilottan "sürülemez" araç nedeniyle özür diledi.

Hamilton bunun üzerine "Sorun değil Toto. Çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Yarışın ardından konuşan Wolff, George Russell'ın böyle bir araçla ortaya koyduğu performansı överken, Hamilton için üzgün olduğunu yineledi.

Wolff, "Lewis ile fikir alışverişinde bulunduk ve şu anda sürmesi gereken araç için üzgün olduğumu ve sorunu çözeceğimizi söyledim."

"Yani yarış gerçekten kötüydü. DRS treninin içerisindeydi ve geçiş yapamadı."

"George, sürmesi gereken araç göz önüne alındığında çok iyi performans sergiledi. Ön kanadı kuru zeminden ziyade yağmura göre ayarlanmıştı fakat harika bir çaba ortaya koydu. Yarış boyunca harikaydı."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Lewis ise bir DRS treninin ortasındaydı. Pek çok araç arka arkaya gidiyorsanız, herkes DRS kullanıyorsa, geçiş yapamazsınız."

"George önü açıkken aracın bu pistte neler yapabileceğini gösterdi ancak yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot için böyle bir aracın yeterince iyi olmadığı açık. Sadece açıklarını kapatmamız gerekiyor."

"Miami'ye hazırlanırken biraz ilerleyebileceğimizi, W13'ün özelliklerini anlama konusunda bir adım daha atabileceğimizi düşünüyorum. Sadece çalışmaya devam etmemiz ve aracın yüksek hızlarda dalgalanma sorununu çözmek için bazı çözümler getirmemiz gerekiyor." dedi.