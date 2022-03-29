Wolff: "Sürücüleri Suudi Arabistan'da yarışmaları için zorlamadık"

Haberi dinle

F1, Suudi Arabistan Grand Prix'si antrenman turlarında piste 16 km'den daha yakın bir Aramco petrol tesisine yapılan füze saldırısının ardından, hafta sonunun güvenliği hakkında bütün sürücüler ile görüşmeler yaptı.

Ancak sürücüler, Cidde'de her zamanki yarış öncesi toplantısının ardından kendi aralarında gerçekleştirdikleri dört saatlik toplantıda, yarışa devam edilmesi hakkında endişelerini dile getirdiler.

Sürücüler, yarışa devam etmemek üzere anlaşmaya vardılar ancak F1 yetkilileri, takım patronları ve yerel yetkililer ile yapılan görüşmelerin ardından, alınan güvenlik önlemleri hakkında sürücülere güvence verildi.

Yarıştan sonra konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, görüşmelerde takım patronlarının sürücülere hiçbir baskıda bulunmadığını söyledi.

Wolff, "Bizim tarafımızdan hiçbir zorlama olmadı, görüşmeler iyi gitti."

"Takım patronları ile sürücüler görüştüğünde, makul bir şekilde konuşulduğunu ve hiçbir baskı olmadığını düşünüyorum. Belki bu farklı bir şekilde algılanmış olabilir."

"Sonuçta, gösteri muhteşemdi ve spor olarak sunduklarımız harikaydı. Bence sporun yapması gereken bu."

"Dürüst olmak gerekirse beş yıldır buradayım ve değişimi görüyorum. Daha önce söylediğim gibi: Olduğumuz yer burası ama yapılacak çok şey var." dedi.

The drivers parade bus Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Grand Prix Sürücüler Birliği, cuma günü gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yayınladı ve tedirginlikleri giderilmeden önce yarışmak hakkında "insani endişeleri" olduğunu bildirdiler. Bazı F1 sürücüleri Suudi Arabistan GP'nin geleceği hakkında da görüşme yapılması gerektiğini söylediler.

F1 patronu Stefano Domenicali, serinin, Suudi Arabistan'da yarışmaya devam edilmesi hakkındaki endişelere karşı "kör olmadığını" ancak sporun "bu ülkenin modernizasyonunda çok önemli bir rol oynadığını" söyledi.

Wolff cumartesi günü "insanlara kendilerini daha iyi hale getirmeleri için bir şans verilmesi" gerektiğini ve F1'in Suudi Arabistan'daki problemlere dikkat çekebileceğini söyledi.

Wolff, "Suudi Arabistan ve başka bir Orta Doğru ülkesi, Avrupa ile aynı değerleri ve kültürü paylaşıyor mu? Hayır."

"Onlar olmasını istediğimiz yerde mi? Hayır. Buraya gelerek, Formula 1 ile burada yarışarak bu konuları görünür hale getirebilir, buraya dikkat çekebilir ve böylece daha iyi bir yer haline getirebilir miyiz? Bence hâlâ yapabiliriz."

"'Oraya gitmiyorum, bunun hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum.' demektense, daha iyi bir yer haline gelmesi için buraya gelip gelip, bu bölgeye dikkat çekmeyi tercih ederim." dedi.