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Wolff: "Sürücülerin performansının her hafta sonu değişmesi tuhaf"

Mercedes patronu Toto Wolff, sürücüler arasında her hafta sonu bu kadar büyük performans farklılıkları olmasının tuhaf olduğu söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Principals Press Conference

Bu yıl bazı hafta sonları bazı sürücüler öne çıkarken, bazı hafta sonları takım arkadaşları daha hızlı olmayı başarıyordu.

Yıl boyunca her sürücü inişler ve çıkışlar yaşarken, en büyük üstünlüğü hiç şüphesiz Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'e karşı kurdu.

Fakat pazar günleri Lewis Hamilton ile George Russell, Oscar Piastri ile Lando Norris ve Charles Leclerc ile Carlos Sainz gibi isimler arasında büyük farklar olduğu görüldü. 

Her hafta sonu farklı isimlerin öne çıkmasının sebebini anlamadığını söyleyen Toto Wolff, bu duruma şaşırdığını gizlemedi.

Wolff, "Büyük takımlardaki güçlü isimlerin sonuçlarının neden aniden değiştiği kesinlikle belirsiz."

"Abu Dabi'de Sainz ve Leclerc'te, Oscar ve Lando'da, George ve Lewis'te, Perez ve Verstappen'de bunu gördük."

"Peki sebep ne?"

"Bence her şey lastiklerin tutuşuyla ilgili. Hafta sonunun başında lastikleri en uygun uygun noktaya getirmeyi anlarsanız avantaj elde edersiniz, getirmezseniz tüm hafta sonu geride kalırsınız."

"Bunu açıklamak zor. Bu yıl bu lastikleri nasıl kullanacağını anlayan tek kişi Max." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

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