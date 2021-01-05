Wolff: "Şüphecilik ve karamsarlık halen Mercedes'e musallat oluyor"

Alman araç üreticisi 2014’te turbo hibrit dönemi başladığından beri sporu domine ediyor ve geçen sene sadece 3 kez yarış kaybederek rakiplerinin 1 adım önünde olduğunu herkese gösterdi.

Wolff 2020’de sahip oldukları avantajın kendilerini şaşırttığını söyledi, sezon içinde Red Bull Mercedes’le sıkı sıkıya bir mücadele içine giremezken Ferrari gridin daha da gerilerine düşmüştü.

Fakat Autosport/Motorsport.com ile özel bir röportajında Wolff, devam eden başarılarının önemli bir sebebinin baskınlıkların kısa sürede sonlanacağını düşünmelerine yol açan takımdaki paranoyak kafa yapısı olduğunu belirtti.

Wolff, “Her sene 2020’deki gibi sahip olduğumuz performans bize sürpriz oluyor çünkü doğamız gereği şüpheci insanlarız.”

“Bu kendimize koyduğumuz hedeflerde dikkatli olmamıza ve biraz geride durmamıza yol açıyor.”

“Bu açıdan fabrikadan çıktığımızda iyi bir pozisyonda olduğumuzu görmek bizi bir hayli mutlu ederken şaşırtıyor da. Fakat kendi performans seviyemiz konusundaki bu şüphecilik ve karamsarlık her sezon bize musallat oluyor.”

“Gerçekten bitene kadar yaptığımızdan emin olamıyoruz. Ve bunu övgüler için yapmıyoruz. Gerçekten burada sahip olduğumuz tutum böyle.” dedi.

Wolff, Red Bull ve Ferrari gibi çok güçlü rakiplerinin son yıllarda neden yeterince güçlü bir şampiyonluk mücadelesi veremedikleri konusunda bir cevabının olmadığını fakat Mercedes’in temel güçlü özelliklerinin bu konuda yardımcı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Wolff, “Rakiplerimize saygı duyuyoruz ve o takımdaki kişilere de çok saygı gösteriyoruz.”

“Bu kişileri padokta görüyorum ve her şeylerini verdiklerini biliyorum, aynı bizim de her şeyimizi verdiğimiz gibi.”

“Diğer organizasyonların içine tam anlamıyla bakamam o yüzden onların zayıf yanlarının ne olduğunu veya bizim hangi alanlarda avantaj sağladığımızı doğrudan gösteremem.”

“Sadece çalışması iyi bir yer olduğumuzu biliyorum, eğlenceli bir yeriz ama kendi üstümüzde baskı da yaratıyoruz.”

“Bir borunun patlamasına yol açacak baskıyla bir elmasın oluşmasını sağlayacak baskı arasındaki dengeyi tutturmayı biliyoruz. Ve bundan bir PowerPoint sunumunda bahsedemezsiniz. Bunu her gün yaşamanız gerekir.”

“İnsanları güçlendirmelisiniz. Çalışanlarınız için güvenli bir yer olmalısınız. Onların konuşmalarına, hatalar yapmalarına ve doğru değerlere sahip olmalarına izin vermelisiniz. Ve bunların hepsi zaman içinde oluşturulabilir.” dedi.

Wolff Mercedes’in yenilmeme konusundaki kararlılığının bazen çalışanlarını fazla zorlayabildiğinin farkında olduklarını söyledi; bu durumu Mercedes’in motor departmanı, FIA’nın teknik yönlendirmeleriyle bir son verilmeden önce Ferrari’nin 2019’daki çok güçlü motoru karşısında yaşamıştı.

“MGP, HPP ya da Mercedes’in motor sporları organizasyonunu incelediğimde geçen sene performans sunmanın tam sınırında olmanın ve bütçe sınırlandırması öncesinde COVID sebebiyle yeniden yapılandırma yapmak zorunda kalışımız insanları yıpratmış.”

“İyi bir noktada kalmak ve enerji seviyemizi yüksek tutarak doğru hedefleri koymak ve yaptığımız işten bir amaç edinmek için elimizdeki tüm imkanları seferber etmeliyiz.”

“Fakat 2020 gibi yıllar bazen çok zor oluyor ve önceki senelerdeki gibi düz seneler olmayabiliyorlar.” dedi.

Özellikle Mercedes’in motor bölümüne odaklanan ve Ferrari’ye karşı kaybettikleri avantajı geri kazanmak için yaşadıkları strese değinen Wolff, “HPP, 2019’da Ferrari’nin lider güç ünitesini yakalayabilmek adına sınırlarına kadar zorlandı.”

“Bazı noktalarda MGP’nin de yardımıyla sağlıksız bölgelere kadar zorlandığını söyleyebilirim, güç ünitesinin aşsiyle alakalı parçalarının yeniden geliştirilmesi bile gerekti.”

“Kendimizi o kadar zorladık ki kış arasında büyük bir adım atmış olduk ve bir yandan da 2020’de geriye düşenler tarafından bu kadar zorlanmamız ironik.”