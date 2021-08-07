Wolff: “Şu anda mevcut araca güncelleme getiren takımların, 2022 için sihir yapması gerekecek”

F1, 2022’de yeni kural dönemine giriyor ve bu nedenle, birçok takım mevcut araçlarını geliştirmeyi bırakarak tamamen önümüzdeki senenin aracına odaklanmaya başladı.

Bazı takımlar için araca güncelleme getirmeyi bırakmak kolay bir seçim olsa da bu durum, Red Bull ile bu sezon kıyasıya rekabet eden Mercedes'e, büyük bir zorluk çıkardı.

Mercedes, W12'ye büyük çapta herhangi bir güncelleme getirmeyi tercih etmiyor ve bu durum, sezonu devamında Brackley merkezli takıma sorun yaratabilir. Çünkü Red Bull, 2021 araçlarını geliştirmeye devam ediyor.

Avusturyalı takım, şu ana kadar düzenli olarak neredeyse tüm yarışlarda RB16B'ye güncelleme getirdi ve bu da yarış hızı açısından, bazı pistlerde Mercedes’i geçmelerini sağladı.

Mercedes, bu durumun sezonun ikinci yarısında yaratacağı dezavantajı kabul etse de Wolff, kaynaklarını artık 2021’e harcamamalarının uzun vadede doğru karar olduğunu düşünüyor.

Ayrıca hâlâ bu seneki araçlarına odaklanan takımların, 2022’de oldukça zorlanacağına inanıyor.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Wolff, “2022’yle de ilgilenmeniz gerekiyor. Çünkü elinizde bir sihirli değnek yoksa önümüzdeki sene, diğer takımlarla aranızda fark olacaktır.”

“Sanırım, çoğu takım 2021 aracını geliştirmeyi bıraktı. Fakat 2021 aracı üzerinde çalışmaya devam ediyorlarsa bu, kesinlikle onlara [bu sene] avantaj sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Red Bull, bunun 2022 için olan planlarına yansıyacağını kabul etse de takım patronu Christian Horner, pek çok kez takımın önümüzdeki sene için dezavantaja sahip olmayacağını dile getirdi.

2022 için aldıkları risk hakkında konuşan Horner, “Her yarışa ve her hafta sonuna, kendi özelinde bakmalısınız. Bence takım, bu sene ve önümüzdeki senenin meydan okumalarını iyi bir şekilde dengeliyor.”

“Bu bizim için yeni bir şey değil. Demek istediğim, şu anda üzerinde çalıştığımız birçok şey var ama geçmişte de büyük kural değişikliklerine gittiğimiz dönemler oldu ve bu yüzden, kaynaklarınızı dengeli ve gereken şekilde kullanmalısınız. Bence takımımız, çok sıkı ve verimli bir şekilde çalışıyor.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images