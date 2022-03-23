Wolff: "Şu anda açık şekilde üçüncü en iyi takımız"

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Mercedes, beklenenin aksine 2022 sezonuna istediği şekilde başlayamadı ve Bahreyn sıralama turlarında en iyi üçüncü takım görüntüsü çiziyordu.

Bu durum yarışta netleşti fakat Red Bull pilotlarının yaşadığı sorunlarla üçüncü ve dördüncü olmayı başardılar.

Mercedes patronu Toto Wolff, Suudi Arabistan GP öncesi verdiği demeçte, Bahreyn'in beklediklerinden iyi geçtiğini fakat üçüncü en iyi takım olduklarını açıkça gördüklerini belirtti.

Wolff şöyle dedi: "Yeni Formula 1 sezonu dramatik şekilde başladı. İlk yarışta gridde bazı ilginç hikayeler vardı ve Ferrari, duble yaparak sağlam bir iş çıkardı."

"Takımımızdan bahsedecek olursak, sezon öncesi testlere göre hız anlamında bir adım ileri gittik ancak şu anda Ferrari ve Red Bull'dan sonra en hızlı üçüncü araca sahip olduğumuz açık."

"W13'ün sahip olduğu potansiyeli biliyoruz, öğrenmeye devam edip, bunu nasıl ortaya çıkaracağımızı bulmamız ve bu süreçte puan fırsatlarımızı en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor."

"Lewis, harika bir iş çıkardı ve üçüncü oldu. George ise hem güçlü hem de olgunca bir yarış çıkardı ve birkaç sıra yükselip, dördüncü oldu."

"Alabileceğimiz maksimum puanı hatta beklediğimizden daha fazlasını kazandık."

"Bu, kısmen bazı takımların yaşadığı şanssızlıklarla alakalıydı fakat dayanıklılık Formula 1'de her zaman çok önemli bir faktör olmuştur."

"Şimdi Cidde'ye, yani Bahreyn'e kıyasla çok farklı bir piste gidiyoruz. Burası hızlı, bol virajlı ve turun çoğunun tam gaz geçildiği bir pist."

"Sadece birkaç ay önce yapılan ilk Suudi Arabistan Formula 1 yarışı için oradaydık. Hâlâ yeni bir araca ve yeni lastiklere sahibiz. Bu yüzden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu biliyoruz."

"Bu, takım olarak sabırsızlandığımız bir mücadele."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images