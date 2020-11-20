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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş

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Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, Lance Stroll'ün Türkiye GP'de geriye düşmesinden ötürü üzgün olduğunu kabul etti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve 37 tur boyunca yerini koruyan Racing Point pilotu Lance Stroll için ilk yarısı rüya, 2. yarısı kabus gibi bir yarış oldu.

Pite lider olarak gelen Stroll, pit stopta biraz vakit kaybetmesinin ardından Verstappen'in gerisine düştü ve ardından lastiklerini çalıştırmakta zorlanınca daha fazla zaman ve pozisyon kaybetti.

Sonuç olarak Stroll yarışı 9. sırada tamamladı.

Yarıştan sonra yapılan analizlerde Stroll'ün ön kanadının altında hasar olduğu ve bu yüzden yere basma gücü kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

Racing Point gelecek yıl Aston Martin haline gelecek ve İngiliz otomobil devinin hissedarlarından olan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Stroll için üzgün olduğunu belirtti.

Stroll'ün pole pozisyonu ve Sergio Perez'in podyumu hakkında ne hissettiği sorusuna Wolff, "Elde ettikleri sonuçtan çok memnunum. Lance sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanarak neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi."

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point, 2nd position, and the Racing Point team celebrate after the race

Sergio Perez, Racing Point, 2nd position, and the Racing Point team celebrate after the race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yarışta Sergio podyuma çıktı. Lance'in yarışı rahat şekilde lider götürmesine rağmen pozisyonlarını kaybetmesi elbette üzücü."

"Ancak hiç kimse yeni geçiş lastiğinin veriminin bu kadar çabuk düşmesini beklemiyordu. Bu sadece Stroll'ün aracında değil, diğer birkaç araçta da oldu. Lastikleri zorladığınızda aşınma başlıyor."

"Üç veya dört tur sonra lastikleri çalışmayı bıraktı ve asla normale dönmedi. Lance'in bununla karşılaşması çok kötüydü."

"Ancak Racing Point bu hafta sonu harika bir iş çıkardı. İlk turlarda diğerlerinin 10 saniye önündeydiler. Onlar adına çok sevindim." yanıtını verdi.

Wolff, Türkiye için de, "İstanbul'a geri dönmemize gerçekten çok sevindim. Bu, harika bir pist. Çok fazla geçiş olmaması şaşırtıcıydı. Ama üstesinden gelinmesi gereken çok fazla zorluk vardı. Yağmur vardı, asfalt kaygandı ve öndeki aracı takip etmek çok zordu." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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