Wolff: "Steiner'ın gidişi F1 için bir kayıp"

Steiner, 2024 sezonundan hemen önce takım sahibi Gene Haas tarafından Haas takım patronluğu görevinden alındı. Steiner yeni fırsatlar ararken Wolff da ayrılan meslektaşına saygılarını sunan isimler arasına katıldı.

İtalya'da yayınlanan La Gazzetto dello Sport'a bir röportaj veren Wolff, Steiner'ın kişiliğinin son on yılda, özellikle de Netflix'te yayınlanan 'Drive to Survive' adlı TV programının Steiner'i bir yıldız haline getirmesiyle birlikte parladığını düşündüğünü söyledi.

Wolff, "F1 için bu bir kayıp."

"Guenther çok popüler olmuş bir karakter, takıma ve markaya çılgınca bir görünürlük kazandırdı."

"O harika bir kişilik ve özlenecek." dedi.

2022 sonunda Mick Schumacher'in Haas'tan gönderilmesinin ardından Mercedes Schumacher'i yedek pilot olarak takıma getirdi.

Wolff bu konuya değinmeden edemedi ama dürüstlüğün her zaman ön planda olmadığı bir sporda Steiner'in açık sözlü dürüstlüğüne övgüler yağdırdı.

Wolff, "Benim için değerli olan Mick'e davranışları hakkında birçok şikayette bulunabilirim."

"Ancak Guenther'in samimi ve dürüst olmadığını söyleyemezsiniz ve bu F1'de sık rastlanan bir şey değil." dedi.