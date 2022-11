Wolff, Steiner'a yöneltilen eleştiriler hakkında yorum yaptı

Schumacher, geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Steiner'ın kendisi hakkında basına yaptığı yorumlardan hoşnut değil.

Steiner, Schumacher'i yaptığı kazalar ve puan alamaması sebebiyle eleştirmişti. Fakat aynı zamanda genç pilotun 2023 Haas koltuğu garantisi olmadığını ve başka pilotlarla görüşmeye açık olduklarını da söylemişti.

Geçtiğimiz çarşamba günü takım, gelecek sezon Schumacher ile devam etmeyeceklerini ve onun yerine Nico Hulkenberg'in geleceğini söyledi.

Wolff'e, meslektaşına yöneltilen eleştiriler hakkında soru soruldu.

Sky Almanya'ya konuşan Wolff, "Gunther, Gunther'dir. Onun yönetim tarzı böyle."

[Göz kırparak] "O, havanın çok ince ve net düşüncelere sahip olamayacağınız dağlardan geliyor."

"Ama özgün biri. Hepimiz farklıyız ama farklı yollar da başarıya götürür." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images