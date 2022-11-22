Wolff, Steiner'a yöneltilen eleştiriler hakkında yorum yaptı

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Schumacher, geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Steiner'ın kendisi hakkında basına yaptığı yorumlardan hoşnut değil.

Steiner, Schumacher'i yaptığı kazalar ve puan alamaması sebebiyle eleştirmişti. Fakat aynı zamanda genç pilotun 2023 Haas koltuğu garantisi olmadığını ve başka pilotlarla görüşmeye açık olduklarını da söylemişti.

Geçtiğimiz çarşamba günü takım, gelecek sezon Schumacher ile devam etmeyeceklerini ve onun yerine Nico Hulkenberg'in geleceğini söyledi.

Wolff'e, meslektaşına yöneltilen eleştiriler hakkında soru soruldu.

Sky Almanya'ya konuşan Wolff, "Gunther, Gunther'dir. Onun yönetim tarzı böyle."

[Göz kırparak] "O, havanın çok ince ve net düşüncelere sahip olamayacağınız dağlardan geliyor."

"Ama özgün biri. Hepimiz farklıyız ama farklı yollar da başarıya götürür." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Gelecek sezon için koltuğu olmayan Schumacher'in adı, Mercedes ile anılıyor.

Ancak Wolff, bu konu ile ilgili bir görüşme gerçekleşmediğini söylüyor.

Wolff, "Açıkçası bu konu hakkında konuşmadık bile, sadece Mick'in zor zamanlarında onu takdir ettiğimizi söylemek benim için önemliydi."

"Gridde yer almayı hak ediyor ama test pilotu olarak değil." dedi.

Schumacher, Haas ile son yarışı olan Abu Dhabi'yi 16. sırada bitirdi, ancak Alman pilot; bunun Formula 1'deki son yarışı olmadığını düşünüyor.

Medyaya verdiği demeçte Schumacher, "Sezonun ve benim son yarışımmış gibi hissetmedim."

"2023'te olmasa bile 2024'te geri dönmeye kararlıyım."

"Geri dönmek için iyi bir konumda olduğumu söyleyemem ama bir şeyler elde edebileceğimden eminim."

"Bence herkese, hızlı olduğumu gösterdim ve bu yönde geliştiğim için memnunum." dedi.