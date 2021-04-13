Wolff sprint yarışlarını destekliyor ancak temkinli davranmak istiyor

Takımlarla finansal konularda da anlaşılmasının ardından, sprint yarışlarının denenmesine yönelik onayın, Imola’daki Emilia Romagna Grand Prix’sinden önce verilmesi bekleniyor.

100 km’lik bu yarışlar, geleneksel Cumartesi sıralama turlarının yerini alacak ve bu sezon üç yarışta denenmesi bekleniyor. Ancak Wolff, bu yarışları denemeye meraklı olsa da, Formula 1’in temkini elden bırakmaması gerektiğini düşünüyor.

Wolff, ‘’Veriler sayesinde ilerleyen bir dünyada yaşıyoruz. Daha önce düzgün denenmemiş bir şeyi yapmaya çalışıyoruz.’’

‘’Bu yüzden, hiçbir şeyi engellemek istemeyiz, bu denemeye değer bir şey. Ancak, kullanacağımız formatta ve Formula 1’e karşı sorumluluğumuz hakkında temkinli olmaya devam etmeliyiz."

"Saf yarış fikrini paylaştığımızı ve grand prix’nin öneminin farkında olduğumuzu düşünüyorum."

‘’Bu her zaman böyle oldu ve herkes için önemli olan Pazar günkü yarışın etkisini hafifletmeye çalışmıyoruz.’’

‘’Geleneksel formatı değiştirmeyi hiçbir zaman istemedik ve bazı serilerde, Cumartesi gününe ikinci bir yarış koyarak deneysel davrandıklarını gördüm. Seyirciler de bununla gerçekten ilgilenmiş görünüyordu.’’

"Bunu söylerken, Formula 1 gibi bir öneme ve geleneğe sahip olmadıklarını da eklemliyim. Bu yüzden bunu nasıl test ettiğimize gerçekten dikkat etmeliyiz." dedi.

Eğer sprint yarışları denenmeye başlanırsa, Cumartesi gerçekleştirilecek olan yarışlar, bu sezon Formula 1 hafta sonu formatına getirilen ikinci büyük değişiklik olacak.

2021 sezonunun başlangıcından önce Cuma günkü birinci ve ikinci antrenman seanslarının 90 dakikadan, 60 dakikaya indirileceği açıklanmıştı.