Wolff: "Sprint yarışında açıklığa kavuşturulması gereken şeyler var"

Formula 1 bu yıl üç yarışta sprint sıralama yarışı formatını deneme kararı almıştı ve geride kalan iki yarışın ardından, bu formatın gelecek yıl da kullanılması planlanıyor.

Bu format sayesinde hafta sonunun her üç gününde de aksiyon oluyor. Fakat cumartesi günkü 100 km'lik sprint sıralama yarışında sürücüler pek fazla risk almıyorlar çünkü sadece ilk üç puan alıyor.

F1, gelecek yıl bu formatı altı yarışta kullanmayı düşünüyor ve o zamana kadar formatta bazı değişikliklerin daha yapılması bekleniyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, formatta bazı değişikliklere ihtiyaç olduğunu kabul ediyor ve özellikle puan kısmında değişiklik gerektiğini düşünüyor. Bunu yaparken de pazar gününün öneminin azalmasını istemiyor.

Wolff, Speedweek'e şöyle dedi: "Stefano Domenicali'nin ilgisini anlayabiliyorum. Eskiden bir takım patronuydu ve her şeyi çok iyi biliyor. Şimdi ise sporun diğer tarafında çalışıyor."

"Her gün ilginç bir seans yaparak spora olan ilgiyi artırmaya çalışıyor. Bu formatta cuma günü sıralama turları, cumartesi günü sprint yarışı ve pazar günü Grand Prix var."

"Fakat sprint yarışlarının sayısını artırmak istiyorsak formatta dikkatle incelenmesi gereken şeyler var."

"İlk üçe sadece 3-2-1 puan vermek yerine daha fazla puan vermemiz gerekmez mi? Sprint yarışında ilk ona puan verirsek Grand Prix'nin değeri kaybolur mu? Bu gerçekten ince bir çizgi."

"İçimdeki gelenekçi adam, sadece pazar günü öğleden sonra saat 14 veya 15'te Grand Prix'yi görmek istiyor. Fakat Formula 1 daha fazla taraftar çekmeli ve sprint yarışı sayesinde seyirci sayısı artıyorsa, o zaman bunu görmezden gelemeyiz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images