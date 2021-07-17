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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”

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Mercedes takım patronu Wolff, Britanya Grand Prix’sinde sprint yarışının startını beğendiğini belirtse de bu yeni yarışın, daha az sayıda turdan oluşması gerektiğini düşünüyor.

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, Silverstone’daki sprint yarışını ikinci ve üçüncü sırada bitirse de pole pozisyonu bir kez daha Red Bull’dan Max Verstappen’in oldu. Ancak diğer Red Bull pilotu Checo Perez’in spin atması ardından son turda yarıştan çekilmesiyle, Alman takım yarınki yarış için rakiplerine karşı avantaj elde etti.

F1 tarihindeki ilk sprint yarışı sonrasında Mercedes takım patronu Wolff’a yeni konsept hakkındaki görüşleri sorulduğunda, startı beğendiğini ancak yarışın daha kısa sürmesinin daha iyi olacağını ifade etti.

“Startı beğendim ancak bence, 17 tur yapmak yerine 5 ya da 8 tur daha iyi olabilir.”

Ardından Wolff, bugün Verstappen'e karşı puan kaybetmekten mutlu olmadıklarını söylese de ön taraftaki araçların hızlarının birbirine çok yakın olduğunu ve bu yüzden, yarınki yarışta stratejilerin önemli bir yer tutacağını belirtti.

“Öncelikle bana göre dün, Lewis pole pozisyonunu kazandı. Pole pozisyonu, sıralama turları için olmalı, sprint yarışı için değil.”

“Diğer yandan, bugün bir puan kaybettik ki bu çok sinir bozucu ama yarın her şeyin yaşanması mümkün."

"Ön taraftaki araçlar birbirlerine hız açısından çok yakın, bu da stratejilerin önemli olacağı anlamına geliyor. Valtteri, en geriden başlayacak olan Checo’nun önünde olacak. Bu yüzden yarın, karşı mücadeleye geçmeliyiz.”

Wolff, lastiklerin bugün oldukça iyi performans gösterdiğini de ekledi ancak yarın bu kadar kolay olmayacağını vurguladı.

“Aslında lastiklerin performansından oldukça memnunum. Bitime üç ya da dört tur kala lastikler biraz aşındı ama orta lastiklerle olabildiğince hızlı sürüyordu ki bunun, iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ancak yarın böyle olmayacak.

"Tek pit stop mu yoksa çift pit stop mu yapacağımızı görmek ilginç olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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