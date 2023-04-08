Wolff: "Sprint formatını değiştirme konusunda 'daha hassas' olmalıyız"

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F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin serbest antrenman seanslarının kaldırılmasından yana olduğu yönündeki açıklamalarının ardından yarış hafta sonu ile ilgili planlar ilgi odağı haline geldi.

Bu açıklamanın ardından padoktakiler Cumartesi günkü ikinci antrenman seansının kaldırılarak ayrı bir sıralama turu yapılması şartıyla sprint yapısının düzenlenmesi talebinde bulundu.

Wolff, önceliğin F1'in popülaritesini arttırmaya devam etmek olması gerektiğini söylerken, daha geleneksel bir Grand Prix hafta sonunu tercih ettiğini belirtti ve takım patronlarının düzenle ilgili daha hassas olması gerektiğini söyledi.

Wolff, "Hepimiz aynı hedefi paylaşıyoruz, sporun iyi bir şekilde gelişmeye devam etmesini ve izleyici kitlesinin büyümesini istiyoruz."

"Sadece en iyi yöntemin ne olduğu konusunda ortak bir payda bulmamız gerekiyor."

"Ben daha muhafazakâr taraftayım. Sıralamayı, Grand Prix'yi ve büyük ödülü seviyorum.

"Ancak sporun nereye gideceği konusunda da açık fikirli olmalıyız çünkü bazı sprint yarışları harikaydı."

"Bence Stefano her şekilde izleyiciler ve spor için neyin iyi olduğuna dair tüm verileri masaya koyacak ve biz de beyzbol sopası kullanmadan, Stanley bıçağıyla daha hassas bir şekilde bunu ele alacağız." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Jerome d'Ambrosio Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Avustralya GP hafta sonu boyunca, bu ayın sonundaki Azerbaycan sprint yarışına kadar ikinci bir bağımsız sıralama seansı için toplantılar yapıldı.

Ancak, Çin'deki yarış yerine dört haftalık bir boşluk olması lastik üreticisi Pirelli'nin zamanında ekstra lastik tedarik etme zorluğuyla karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

Bu nedenle, düzenlenmiş bir sprint yarışı hafta sonunun Temmuz ayındaki Avusturya'ya kadar beklemesi daha muhtemel görünüyor.

Bir sprint hafta sonunda iki sıralama seansı düzenlenmesi konusundaki görüşü sorulduğunda Wolff, şunları söyledi: "Bence iki sıralama seansı kötü bir şey değil."

"Mevcut formata sadık kalırsak, motor kilometresiyle bunu yapamayacağımızı düşünüyorum ve Pirelli'nin yeterli lastiği olmadığını düşünüyorum. Bu çözülmesi gereken bir durum."

"Sıralama turlarında kaza yapmamak için daha dikkatli olmanız gerekiyor. Elbette iki yarışta daha fazla risk var ve bu, hemen bir sonraki yarış olan Miami GP için hasarlı parçaların değiştirilmesinde bir sorun yaratabilir."