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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Wolff: "Spa'ya iyi bir pozisyonda gidiyoruz fakat mücadele devam ediyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Silverstone'a getirdikleri güncelleme ve son iki yarışta aldıkları iyi sonuçlarla Belçika'ya iyi bir pozisyonda gittiklerini söyledi.

Wolff: "Spa'ya iyi bir pozisyonda gidiyoruz fakat mücadele devam ediyor"

Mercedes, Avusturya'daki iki yarışın ardından epey karamsar görünüyordu fakat Silverstone yarışıyla beraber işler tersine dönmüş durumda.

Takım, Silverstone'a getirdiği güncelleme ile beraber W12'nin dengesini artırmışa benziyor ve bu sayede artık sürücülerin sezon başında şikayetçi oldukları "denge" sorunları yok.

Lewis Hamilton, Silverstone'da elde ettiği zafer ve Macaristan'daki ikincilikle şampiyonada liderliğe çıkarken, Mercedes de takımlar şampiyonasında ilk sıraya çıktı.

Toto Wolff, şu anda içerisinde bulundukları durumdan memnun olduğunu ancak sezonun daha henüz orta kısmında olduklarını belirtti.

Toto, "2021, şu ana kadar kesinlikle hatırlayabildiğim en yoğun Formula 1 sezonlarından biri oldu."

"Mücadele bitmiş değil ve pistten birkaç hafta uzakta kaldıktan sonra hepimiz işimize  geri dönmek için gerçekten çok heyecanlıyız."

"Ara vermek, tüm takım için çok önemli. Özellikle sezonun ikinci yarısının bu kadar yoğun geçeceği ve önümüzde zorlu bir mücadele olacağı göz önüne alındığında, dinlenmek ve bataryaları yeniden doldurma şansı yakalamak paha biçilemez bir şey."

"Yine de hepimiz yarışçı insanlarız, bu yüzden hak ettiğimiz tatilin tadını çıkarırken, sevdiğimiz işe yani yarışa geri dönmek için sabırsızlanıyoruz!"

"Spa-Francorchamps'a iyi bir pozisyonda gidiyoruz. Silverstone'da yapılan güncellemeler ve Macaristan'daki cesaret verici yarıştan sonra hem şampiyona lideriyiz hem de W12 ile daha iyi bir yerdeyiz."

"Fakat önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz ve iniş çıkışlarla dolu bu sezonda hâlâ pek çok şey olabilir." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 3rd position, crosses the line

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 3rd position, crosses the line

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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