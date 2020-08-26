Wolff: "Spa'da yarım kalan bir işimiz var"

Son iki sezonda Spa'yı, düzlüklerdeki güçlü performansının ardından Ferrari kazanmıştı. Yine de Mercedes her iki yarışta da Ferrari'ye yakındı.

Bu kez Ferrari iyi bir performans sergilemiyor ve bundan ötürü Mercedes'in Spa'yı rahat şekilde kazanacağı düşünülüyor.

Yarış öncesinde konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, "yarım kalan bir işleri" olduğunu söyledi ve bu hafta son kazanmak istediklerine dikkat çekti.

"Silverston'eda zorlanmamızın ardından sorunları analiz edip birkaç gün içerisinde doğru çözümleri bulmaya çalıştık. Pek çok insan durmaksızın çalıştı. Bu sayede Barcelona'da daha iyi bir yarışa sahiptik ve pazar günü de bu sayede güçlü bir sonuç almayı başardık."

"İspanya'da kazanmak, önceki günlerde yaptığımız tüm çalışmaların ardından büyük bir ödüldü ve takımın çıtayı yükseltmeye devam ettiğini görmek beni gururlandırıyor."

"Şimdi sezonun üçüncü üçlü yarışına başlıyoruz. Bir sonraki yarış, 2017'den beri kazanamadığımız Spa olacak. Bu yüzden Belçika'ya giderken yarım kalan bir işimiz var gibi görünüyor."

"Bu tarihi bir pist ve taraftarların favorilerinden bir tanesi. Ancak çeşitli özellikleri nedeniyle doğru ayarları bulmak zor olabiliyor."

"Bir yanda uzun düzlüklerde mümkün olduğunca az sürüklenmeye ihtiyacınız var, diğer yanda virajlarda hızlı olabilmek için yere basma gücüne ihtiyaç duyuyorsunuz."

"Ayrıca yağmur da bekleniyor, ki bu işleri hiç de kolay hale getirmeyecek."