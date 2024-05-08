Wolff: "Sorunlarımızı daha iyi anlıyoruz"

Mercedes bu yıl şimdiye kadar yarış kazanamadı ve pazar günleri de herhangi bir podyum elde edemedi.

Alman üreticinin özellikle tek turda en hızlı dördüncü ve zaman zaman beşinci takım olduğu gözlerden kaçmıyor.

Üstelik takımın getirdiği güncellemelerin çok iyi çalışmadığı yönünde de görüşler var.

Fakat Miami GP hafta sonunun ardından konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, gelişimin bir zaman meselesi olduğunu söyledi.

Wolff, “Sorunlarımızın tam olarak neyle bağlantılı olduğunu ve neler yapılması gerektiğini artık çok daha iyi anlıyoruz."

"Tasarım ve üretim departmanlarımızın de içerisinde bulunduğu herkes tam kapasite çalışıyor."

"Ne yaptığımızı biliyoruz fakat nasıl bir etki edeceğimizi tüm aşamalardan sonra anlayabiliriz."

"Yeni parçalar üreteceğiz, araca koyacağız ve karşılaştırabileceğiz."

"Bu birkaç haftalık bir mesele.” dedi.