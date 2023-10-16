Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"
Mercedes patronu Toto Wolff, 2023 aracındaki temel sıkıntının arka taraftaki denge eksikliği olduğunu belirtti.
Mercedes, yeni döneme pek iyi başlayamadı ve bu yılki araç da genel olarak beklentileri karşılayamamış durumda.
Bazı pistlerde çok iyi görünmesine rağmen W14, takımın belirlediği hedeflerin çok altında kalmış durumda. Bu yüzden gelecek yıl için yeni bir konsept tasarlanıyor.
Mercedes patronu Toto Wolff, OE24'e verdiği röportajda, yeni araç hakkında pozitif konuştu.
Wolff şöyle dedi: "Araç gelişim hızının her zamankinden daha yüksek olması gerektiğinin farkındayız fakat bunun için gerçekten elimizden geleni yapıyoruz."
"İlk sıraya geri dönmek istiyoruz fakat bunun için aracımızı büyük oranda geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız."
"Red Bull çok ileride olduğu için şasi konseptini tamamen gözden geçiriyoruz."
Wolff, Red Bull'un 2024 aracı üzerinde çalıştığının farkında.
"Elbette öyleler."
"Baskın olduğumuz dönemde gördüğümüz üzere, hız avantajına sahip olmak yeni araç üzerinde daha erken çalışmanıza olanak tanıyor."
"Eğer kurallar değişmezse Red Bull'u yakalamak zor olacak. Fakat pes etmeyeceğiz."
Wolff, araç gelişimi için neler yapabilecekleri sorulduğunda ise şöyle dedi: "Sorun aracımızın arka tarafının yeterince dengeli olmaması ve sürücülerin virajlara girerken kendilerini güvende hissetmemeleri."
"Herhangi bir virajda pistten çıkma korkusu olmadan zorlayabilecekleri bir araca ihtiyacımız var."
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG, Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
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