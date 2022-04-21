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Wolff: "Sorunlar yaşarken güncelleme getirmenin anlamı yok"

Mercedes patronu Toto Wolff, sorunları anlama sürecinde getirecekleri her güncellemenin kafa karışıklığına yol açabileceğine inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Wolff: "Sorunlar yaşarken güncelleme getirmenin anlamı yok"
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Mercedes, 2022 sezonunun ilk üç yarışının ardından şampiyonada ikinci sırada yer alıyor fakat performans anlamında hem Ferrari hem de Red Bull'un gerisinde oldukları ortada.

Takımın sorunları çözecek bir güncelleme paketi hazırladığı konuşuluyor fakat Toto Wolff'a göre önce bunun ardındaki sebepleri anlamaları gerekiyor.

Racingnews365'e konuşan Wolff, "Mevcut araçla başarılı olacağımıza inanmaya devam ediyorum."

"Ferrari de dahil olmak üzere birçok takım düzlüklerdeki dalgalanma sorununu henüz çözemedi fakat yavaş kaldığımız veya çok iyi performans göstermediğimiz pek çok şeyde daha iyisini yaptılar."

"Aynı şeyi, Bahreyn'deki testlerin sonunda getirdikleri güncellemeler sayesinde giderek daha da hızlanan Red Bull için de söyleyebiliriz."

"Kendi açımızdan bakarsak, aracımız pist üstünde farklı davranıyor. Sonuç olarak, aerodinamik verileri analiz etmenin yeni yollarını aramamız, simülatör ile gerçek dünya arasında bir korelasyon sağlamamız gerekiyor. Tam olarak nerede sorun yaşadığımızı anlayacak araçlara ve uzmanlara sahibiz fakat henüz bunu başaramadık."

"Avustralya'da test ettiğimiz çözümlerin hiçbiri aracın aerodinamik potansiyelini ortaya çıkaramadı veya dalgalanmayı azaltmadı. Bir yerde sıkışıp kaldık, bu yüzden kafamızı daha da karıştırabilecek güncellemeler getirmenin bir anlamı yok."

"Yere basma gücündeki olası artışın dalgalanmayı daha da artırması mümkün. Bu konuyu incelemeye devam ediyoruz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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