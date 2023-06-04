Wolff: "Sonunda başarılı bir temel atabildik!"

Tamamen yenilenmiş W14'ü ilk olarak Monako'da kullanan ve mücadeleyi Lewis Hamilton ile dört, George Russell ile beşinci sırada tamamlayan takım, İspanya'da ilk gerçek sınavına çıktı.

Ancak hafta sonunun pek iyi başladığını söyleyemeyiz, nitekim kötü bir gün geçiren Russell sıralama turlarına ikinci bölümde havlu atarken, Hamilton da beşincilikle yetindi.

Cumartesi gününü yorumlayan Toto Wolff'e göre performans artışından ziyade kronik sorunlara yönelik cevaplar almaları daha önemli.

Wolff, "Araç iyi görünüyor. Normalde Max'in [Verstappen] hemen arkasında olmalıydık, üçüncü antrenmanın ardından sıralama turlarını çantada keklik görmekteydik.

"Bu yüzden büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü daha fazlasını bekliyorduk."

"Yine de başarılı bir temel attığımızı düşünüyorum, artık aracın belirli parçalarını sorgulamaya gerek duymadan çalışmaya devam edebileceğimiz bir noktadayız."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Artık düzenlemelerin değiştirilmesi, taban kenarlarının yükseltilmesi gibi konular hakkında konuşulmuyor, dalgalanma sorunu da fiilen ortadan kalktı.

"Evet, sıralama turlarında aracımız hafif de olsa zıplıyordu ancak bunu ortadan kaldırmak için yapılacakları biliyoruz."

"Yeni temelimiz üstünden performans, yere basma gücü ve diğer her şeyi arayabileceğiz -bunları yaparken lastik performansını da unutmamalıyız!"

İyimser kalmaya devam eden Wolff, buna rağmen Red Bull ile aralarında bir uçurum olduğu gerçeğinden de kaçmıyor.

Wolff, "Verstappen farklı bir seviyede. Bunu söylemek beni kızdırıyor ama gerçek bu."

"Formula 1 meritokratik bir şekilde ilerliyor. Takım en iyi araca sahip, pilotları da mükemmel. Epey uzaktalar ancak bunu kontrol altına almak bizim elimizde." dedi.