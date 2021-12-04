Wolff: "Son zamanlardaki formumuza rağmen "ihtimaller" hâlâ Mercedes'in aleyhinde"

Mercedes, bu hafta sonu Suudi Arabistan'da sezonun sondan bir önceki yarışına girerken takımlar şampiyonasında beş puan önde yer alıyor. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise pilotlar şampiyonasında Max Verstappen'den sekiz puan geride bulunuyor.

Hamilton, geçen ay Meksika Grand Prix'sinin ardından Verstappen'in 19 puan gerisinde yer alıyordu ve daha sonra farkı kapatmak için Brezilya ve Katar'da arka arkaya galibiyetler elde etti.

Hamilton, her iki yarışta da Verstappen'e göre önemli bir hız avantajı elde etti ve Mercedes'e Cidde yarışı hafta sonu öncesinde bolca ivme kazandırdı.

Mercedes, Cidde Corniche pistinde cuma günkü antrenmanlarda zirvede yer aldı. Hamilton her iki seansta da birinci oldu ve Mercedes, ikinci antrenmanları 1-2 yaparak tamamladı.

Ancak Mercedes patronu Wolff, Verstappen ile puan farkının, takımın son formuna rağmen şampiyonluk mücadelesinde ihtimallerin hâlâ onlara karşı olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Wolff, "Bizim için çok açık çünkü sekiz puan gerideyiz ve Brezilya'da ve Katar'da yaptığımız gibi her hafta sonu en iyi formumuzda olmamız gerekiyor."

"Yalnızca bunu yaparsak şampiyonluğu kazanma şansımız olur. Oynanacak çok fazla şey var ancak kağıt üzerindekilere bakıldığında ihtimaller bize karşı görünüyor." dedi.

Wolff, finansal işte çalıştığı zamandan beri, her zaman olasılıkları kullanarak çalıştığını ve bunun "çalışma şeklinin temeli" olduğunu belirtti.

Wolff, "Muhtemelen ihtimaller bize karşı, bu oldukça açık."

"Her iki yarışı da kazanmamız gerekiyor. Açıkça özet bu." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, sezonun son iki hafta sonunda şampiyonluk mücadelesi veren her iki takım için de "çok fazla risk" olduğunu, özellikle de olası dayanıklılık sorunlarının ek maliyeti olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bir yarışı kazanmak sadece en hızlı araca ve en hızlı sürücüye bağlı değil, aynı zamanda dayanıklılığın da büyük bir etkisi var."

"Bu sadece motor yarışlarının özüdür. Özetle, sezonun bu noktasında şampiyonluk için mücadele edeceğimizi bile asla hayal etmemiştik."

"İki harika yarış hafta sonu geçirdik ve bu şampiyonayı kazanmak için daha fazlasına ihtiyacımız var."

Ancak Wolff, Mercedes için şampiyonluğun, Verstappen'in baskın galibiyetinin ve Red Bull'un Meksika'daki çifte podyumunun ardından, olduğundan çok daha parlak olduğunu kabul etti.

Wolff, "Asla pes etmedik ancak Meksika'dan sonra durum korkunçtu."

"Olasılık açısından öyleydi. Ancak şimdi çok daha iyi, şampiyon olmak bizim elimizde. Bu da çok heyecan verici ve eğlenceli. Tabii ki bununla birlikte gelen baskıların da farkındayız." dedi