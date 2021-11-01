Wolff, son yarışta Senna-Prost tarzı bir kaza bekliyor

Senna-Prost mücadelesi, Formula 1 tarihindeki en ateşli mücadelelerden biri olarak kabul edilir.

Bu ikili 1989 ve 1990’da, sezonun son yarışı olan Japonya Grand Prix’lerinde temas yaşayarak şampiyonluk mücadelesinin kaderini belirlemişlerdi.

Wolff, Hamilton-Verstappen ikilisinin de bu şekilde bir mücadeleye giriştiğini ve son yarışta buna benzer bir temas yaşayabileceklerini söyledi.

Daily Mail’e konuşan Wolff, “Eğer son yarışta şampiyonluk için savaştıkları bir senaryo olursa, önde olan sürücü Senna-Prost zamanındaki gibi bir şeyler deneyecektir.”

“Monza’da ne oldu? Verstappen, Lewis’i yarış dışı bıraktı. Çünkü Lewis, onu geçmek üzereydi ve daha hızlıydı. Ve bu tamamen anlaşılabilir bir şey.”

“Eğer şampiyonluk için yarışıyorsanız ve diğer sürücü sizi geçtiği için kaybediyorsanız, sizi geçmemesi için yapacağınız tek şey nedir? Bunu Schumacher-Villeneuve ve Senna-Prost mücadelesinde de gördük. Hatta Senna ile Prost arasında bunu iki kez gördük.”

“Ben kimseye çarpma emri vermem. Ancak mücadele son yarışa kadar sürerse ve bunu kim kazanırsa kazansın, sert şekilde yarışacaklar.”

“Eğer kaza yaparlarsa birbirleriyle yüzleşecekler mi? Neler söyleyecekler? Birbirlerinin gözlerine bakacaklar mı? Böyle bir şey olursa biz karışmayız. Bunu kendileri çözerler.”

“Çok agresif olan ve yer bırakması gereken Verstappen, Silverstone’da duvara çarpıp 50G kuvvete maruz kaldı. Monza’da ise Lewis’in kafasının üzerinden araba geçti. Hangisi daha kötüydü?”

“Her ikisi de zarar görmedi. Sonuç buydu ve sorun olmadı, önümüze bakıyoruz.”

“Lewis hiçbir zaman maduru oynamadı veya çok yaralandığını söylemedi. Ve bu, 750 kiloluk bir araç kafanızın üzerinden geçerse olabilirdi. Boynunda ve vücudunda ağrı vardı. Ancak bu yüzden iyi bir maaş alıyorlar.” ifadelerini kullandı.