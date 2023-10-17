Wolff: "Son önemli güncellememiz Amerika'ya gelecek"

Mercedes, Katar'da Lewis Hamilton ve George Russell'ın temas yaşamasıyla hafta sonundan hayal kırıklığı ayrılmıştı.

Fakat Amerika, Meksika ve Brezilya'da düzenlenecek üçlü yarışın, genel olarak Mercedes lehine olabileceği düşünülüyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, Amerika GP öncesi verdiği demeçte, bu hafta sonu için yeni bir güncelleme paketine sahi olduklarını söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Şimdi bizi Amerika, Meksika ve Brezilya'da düzenlenecek üçlü yarışla başlayacak olan yoğun bir dönem bekliyor."

"Katar'daki son yarış, neler yaşanabileceğinin iyi bir örneğiydi. Takım olarak araçlarınızın çarpışmasını asla istemezsiniz. Özellikle aracın temposu güçlü olduğu için masanın üzerinde çok fazla puan bırakmak sinir bozucuydu."

"Yine de sürücülerin ve takımın verdiği tepki cesaret vericiydi."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Hem Lewis hem de George takımın her şeyden önce geldiğini biliyor. Bunu asla tehlikeye atma niyetinde değiller. Bu andan itibaren her şeyin daha iyiye gideceğine eminim."

"Şimdi Austin'e ve önümüzdeki her hafta sonundan en iyi şekilde yararlanmaya odaklanmış durumdayız."

"COTA'da yarışmak her zaman harikadır. Orada harika bir atmosfer var ve şehir F1'i sıcacık karşılıyor."

"Bu hafta sonu, 2023 için son önemli güncellememiz olan yeni bir tabana geçiş yapacağız."

"Umarım küçük bir atılım yapmamızı sağlar ama daha da önemlisi, W15'in gelişim yönü konusunda gerçek bir dönüm noktası olur."

Wolff sözlerini şöyle tamamladı: "Takımlar şampiyonasındaki ikincilik mücadelesi son yarışlarda daha da kızıştı."

"Bu hafta sonu başımızı eğeceğiz, zorlamaya devam edeceğiz ve farkı artırmak için mümkün olduğunca çok puan toplamayı hedefleyeceğiz."