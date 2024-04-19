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Formula 1 Çin GP

Wolff: "Son bölümde işimizi doğru yaptık"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sprint sıralama turlarının ilk iki bölümde işlerini kötü yaptıklarını son bölümde ise doğruyu yaptıklarını söyledi.

Burak Yasul
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes, 2024 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise geride klan dört yarışta sadece 10 puan toplayabildi.

Çin GP sprint sıralama turlarında ise Mercedes George Russell'ın ikinci bölümde elenmesiyle şok yaşarken sıralama turlarının son bölümünde yağmurda Hamilton'ın attığı temiz tur ile ilk sıraya çıktı. Daha sonra Lando Norris bu turu geliştirdi ancak pist limitlerini aştığı gerekçesiyle tur silindi.

Çok kısa süre sonra ise, Norris'e turu geri verildi ve Hamilton ikinci sırada kalmış oldu.

Bu kaotik durum Mercedes takım patronu Toto Wolff'e sorulduğunda, "Olayın detaylarını görmedim ama sadece dört lastiğin pistin dışında olduğunu gördüm. Ama dürüst olmak gerekirse, bu daha yavaş bir turdu. Yani muhtemelen daha hızlı gidebilirdi. Bu yüzden benim için sorun yok." dedi.

Hamilton, Verstappen'in iki kez pist dışına çıktığı seansta temiz bir tur atamayı başardı ve ilk çizgideki yerini aldı. Son anlarda HAmilton'ın attığı turun tecrübeden mi kaynakladığı sorulduğunda Wolff, "Bence ıslak zeminde sürüş çok önemli."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ama bence bu, lastik hazırlığıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Son turda doğru şeyleri yaptık. Lastikler en uygun noktadaydı ve harika bir sürüşle birleşti. Bu da zaman kazandırdı." dedi.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde elenen Russell'ın durumu sorulduğunda Wolff, "Aracımızı tanıyoruz. Burada yol tutuşu yakalamak kolay bir iş değil. Açıkçası Q1 ve Q2'de başarısız olduk ama sonra Q3'te doğru olanı yaptık." dedi.

Cumartesi günü sprint yarışının kuru zeminde yapılması durumunda McLaren ile savaşıp savaşamayacakları sorulduğunda Wolff,  "Kuru zeminde onlara karşı hızımız olabilir."

"Red Bull'lara karşı hızımız olduğunu düşünmüyorum ama McLaren'lara karşı hızımız olduğunu düşünüyorum."

"Bunu söyledikten sonra, sonucun ne olacağını bilmiyoruz. 1. antrenmanda yeterli veri elde edemediğimiz için onlar da çok daha hızlı olabilir ya da tam tersi olabilir." dedi.

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